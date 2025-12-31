В Красноярске ночью 1 января ожидается сильный ветер

Ночью 1 января 2026 года в центральных районах Красноярского края местами ожидается сильный западный ветер с порывами до 18 метров в секунду, на дорогах гололед. Об этом предупредили специалисты Среднесибирского УГМС.
Кроме того, аналогичную ситуацию прогнозируют в горах Хакасии. В Туве морозная погода — местами столбики термометров «рухнут» до −40 градусов.
От непогоды не прячьтесь под деревьями, у заборов, вблизи строящихся зданий. Лучше всего переждать сильный ветер в подъезде или магазине. Телефон экстренных служб — 112.
