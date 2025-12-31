Ричмонд
В Красноярске ночью 1 января ожидается сильный ветер

1 января ночью в центральных районах Красноярского края местами ожидается сильный западный ветер.

Источник: ГУ МЧС РФ по Иркутской области

Ночью 1 января 2026 года в центральных районах Красноярского края местами ожидается сильный западный ветер с порывами до 18 метров в секунду, на дорогах гололед. Об этом предупредили специалисты Среднесибирского УГМС.

Кроме того, аналогичную ситуацию прогнозируют в горах Хакасии. В Туве морозная погода — местами столбики термометров «рухнут» до −40 градусов.

От непогоды не прячьтесь под деревьями, у заборов, вблизи строящихся зданий. Лучше всего переждать сильный ветер в подъезде или магазине. Телефон экстренных служб — 112.

Ранее мы писали, что в Красноярском крае с 30 декабря вступил в силу запрет на использование фейерверков.