Комик Сергей Орлов раскритиковал бутерброды в бизнес-зале Омского аэропорта

Стенд-ап комик Сергей Орлов рассказал о своём недовольстве бутербродами в Омском аэропорту. По его мнению, блюдо было залежавшимся и несвежим. Об этом он рассказал в эфире шоу комика Олеси Иванченко.
«Я в аэропорту, в бизнес-зале, Омска прихожу, а там из еды лежит окаменелый хлеб. На нём видно прям останки каких-то древних животных, а сыр пытается уже взлететь с этого бутерброда, так он закрутился, этот сыр. А маслом там не намазано, а плюнуто. И написано “сэндвич с сыром”, — пожаловался комик.
Он также рассказал, что «в поддержку бутербродов» в комментариях высказалось много людей после того, как он опубликовал фото блюда с подписью: «В бизнес-зале аэропорта Омска ты и правда можешь почувствовать себя бизнесменом, но у которого вообще не попёр бизнес».
Он пояснил комментаторам, что речь не про само блюдо, а про его качество.
«Пост не про сам сыр на хлебе, а про их [бутербродов] качество. Если ты простой человек, это не значит, что ты должен радоваться всему, что имеет отличный от хрена с чесноком вкус», — написал он в ответ на критику.
Напомним, что ранее воздушную гавань критиковал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев за отсутствие тележек в здании аэропорта. Через год он вернулся в Омск на чемпионат по художественной гимнастике и сообщил, что теперь в аэропорту всё в порядке.