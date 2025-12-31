Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Наши добрые мечты и помыслы обязательно сбудутся»: жители Башкирии получили поздравления с Новым годом от первых лиц России и Беларуси

Путин, Лукашенко, Мишустин и Комаров поздравили жителей Башкирии с Новым годом.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров получил новогодние поздравления от высшего руководства России и Республики Беларусь. Поздравительные телеграммы поступили от президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, премьер-министра РФ Михаила Мишустина и полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова.

В своем обращении Путин пожелал Хабирову крепкого здоровья и успехов, отметив, что Новый год — это светлый праздник, который ждут с особым волнением и надеждой.

— Искренне верим, что наши добрые мечты и помыслы обязательно сбудутся, а наступающий год принесет перемены к лучшему, — заявил глава государства.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что благодаря активной позиции Радия Хабировa и нацеленности на укрепление дружбы, сотрудничество между Беларусью и Россией будет успешно развиваться. Он пожелал главе республики здоровья, счастья и новых успехов.

Михаил Мишустин в поздравлении отметил, что эти праздники наполняют сердца теплом и добротой, объединяют общими чувствами. Он пожелал, чтобы наступающий год стал временем созидания и исполнения желаний для России и каждого ее жителя.

Игорь Комаров в своем поздравлении, адресованном жителям всего Приволжского федерального округа, подвел итоги уходящего года, который прошел под знаком 80-летия Победы. Он отметил вклад регионов ПФО, включая Башкирию, в развитие страны, выполнение оборонного заказа и поддержку участников СВО. Комаров пожелал всем в новом году здоровья, любви, стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше