«Наши добрые мечты и помыслы обязательно сбудутся»: жители Башкирии получили поздравления с Новым годом от первых лиц России и Беларуси

Глава Башкирии Радий Хабиров получил новогодние поздравления от высшего руководства России и Республики Беларусь. Поздравительные телеграммы поступили от президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, премьер-министра РФ Михаила Мишустина и полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова.
В своем обращении Путин пожелал Хабирову крепкого здоровья и успехов, отметив, что Новый год — это светлый праздник, который ждут с особым волнением и надеждой.
— Искренне верим, что наши добрые мечты и помыслы обязательно сбудутся, а наступающий год принесет перемены к лучшему, — заявил глава государства.
Александр Лукашенко выразил уверенность, что благодаря активной позиции Радия Хабировa и нацеленности на укрепление дружбы, сотрудничество между Беларусью и Россией будет успешно развиваться. Он пожелал главе республики здоровья, счастья и новых успехов.
Михаил Мишустин в поздравлении отметил, что эти праздники наполняют сердца теплом и добротой, объединяют общими чувствами. Он пожелал, чтобы наступающий год стал временем созидания и исполнения желаний для России и каждого ее жителя.
Игорь Комаров в своем поздравлении, адресованном жителям всего Приволжского федерального округа, подвел итоги уходящего года, который прошел под знаком 80-летия Победы. Он отметил вклад регионов ПФО, включая Башкирию, в развитие страны, выполнение оборонного заказа и поддержку участников СВО. Комаров пожелал всем в новом году здоровья, любви, стабильности и уверенности в завтрашнем дне.
