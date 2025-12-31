«Наши добрые мечты и помыслы обязательно сбудутся»: жители Башкирии получили поздравления с Новым годом от первых лиц России и Беларуси

Игорь Комаров в своем поздравлении, адресованном жителям всего Приволжского федерального округа, подвел итоги уходящего года, который прошел под знаком 80-летия Победы. Он отметил вклад регионов ПФО, включая Башкирию, в развитие страны, выполнение оборонного заказа и поддержку участников СВО. Комаров пожелал всем в новом году здоровья, любви, стабильности и уверенности в завтрашнем дне.