В Башкирии на патрулирование улиц вышли казаки

Казаки будут контролировать порядок при полном взаимодействии с правоохранительными органами, отметил Марат Загидуллин. По его словам, неравнодушные и ответственные люди будут обеспечивать дежурство в местах массового скопления горожан — на главных площадях, у ледовых городков и в парках.
«Их задача — помочь нашим полицейским в охране общественного порядка, чтобы каждый из нас, каждый гость города мог спокойно, комфортно и безопасно провести праздничные дни. Недавно я лично встречался с атаманом и представителями казачьего общества. Мы обсуждали не только организацию дежурств, но и более глубокие, стратегические вопросы. Для меня, как для главы администрации и как родителя, они чрезвычайно близки. Это, прежде всего, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и, конечно, патриотическое воспитание нашей молодёжи», — сказал Марат Загидуллин.
Ранее вице-премьер правительства Башкирии Ирек Сагитов сообщил, что в новогодние праздники в городах и районах республики будут задействованы сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, сотрудники частных охранных предприятий, народные дружины и казачьи общества.