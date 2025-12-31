Стала известна причина отключения электричества в 17 СНТ Иркутска

IrkutskMedia, 31 декабря. Специалисты установили причину отключения электроэнергии в 17 садоводствах Ленинского района Иркутска. Повреждение разъединителя на потребительской отпайке привело к обесточиванию части домов. Поврежденное оборудование расположено на частной территории, к которой отсутствует доступ у персонала ИЭСК, сообщили тг-канале (18+) «СВЕТ 38».
Организована доставка дополнительной бригады участка воздушных линий и спецтехники. Электроснабжение части потребителей было восстановлено в 14.43. Полностью восстановить подачу электричества планируется к 20.00.
Ранее агентство сообщало, что сегодня под отключение попала часть домов в СНТ: «Автомобилист», «Автомобилист-2», «Банковец», «Васильки», «Взаимопомощь», «Вторчермет», «Галантерея», «Горняк», «им. Максима Горького», «Дорожных Машин», «Желдорфармация», «Иркутный плес», «Медик», «Наука», «Сосна», «Слобода», «Топограф».