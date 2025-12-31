Стала известна причина отключения электричества в 17 СНТ Иркутска

IrkutskMedia, 31 декабря. Специалисты установили причину отключения электроэнергии в 17 садоводствах Ленинского района Иркутска. Повреждение разъединителя на потребительской отпайке привело к обесточиванию части домов. Поврежденное оборудование расположено на частной территории, к которой отсутствует доступ у персонала ИЭСК, сообщили тг-канале (18+) «СВЕТ 38».