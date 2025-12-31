Ричмонд
Под Новый год красноярка нашла в рыбе мерзкого червя

Этот случай — напоминание о важности внимательного осмотра продуктов.

Источник: Аргументы и факты

Жительница Красноярского края готовилась к праздничному столу 31 декабря, когда столкнулась с неприятным сюрпризом, о котором она рассказала krsk.aif.ru.

Купив ванну сельди для любимого салата «под шубой», она начала её разделывать. В первой же рыбе женщина обнаружила живого паразита. Из любопытства она проверила вторую тушку — червя там не было, но аппетит и доверие к продукту оказались безнадёжно испорчены. Вся покупка отправилась в мусорное ведро, оставив новогоднее меню без традиционного блюда.

Этот случай — напоминание о важности внимательного осмотра продуктов. При обнаружении подобных проблем с качеством товара, потребители имеют право обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.