«Новогодний нарратив»: как медиа создают праздничное настроение — от ТВ до TikTok

Медиа влияют на восприятие праздника, а ощущение «новогодней атмосферы» — результат не только личного опыта, но и коллективных культурных кодов, транслируемых СМИ. Разбираем как так получилось.
Медиа как конструктор праздничного настроения.
Современные медиа формируют ощущение Нового года с помощью знакомых образов и эмоций — это огни и елки, «зимние» картинки, семейные сцены, праздничная музыка и повторяющиеся из года в год сюжеты. Через такие символы СМИ задают общее настроение праздника и подсказывают, как его принято чувствовать. В итоге медиаконтент работает не только как источник информации, но и как инструмент, который формирует эмоциональное восприятие Нового года у широкой аудитории.
Практически каждый замечает, что с конца ноября и до Нового года городское пространство и цифровая среда резко меняются. Появляется праздничный декор на зданиях и улицах, в магазинах и кофейнях звучит новогодняя фоновая музыка, популярные приложения временно меняют иконки на «зимние». Все это формирует тот самый «новогодний окрас», который постоянно присутствует в поле зрения и постепенно задает общее настроение. Согласно данным открытых социологических опросов, в том числе в России, источниками новогоднего настроения для людей становятся не только семейные встречи, но и визуальная и аудиокультура медиа. Речь идет об украшенных улицах и витринах, праздничной музыке, новогодних фильмах и специальных телепередачах. В числе ключевых символов праздника респонденты чаще всего называют украшенную городскую среду и витрины (45%), новогоднюю елку дома (44%), а также снег и зимнюю погоду (40%).
Дополнительную роль играют новогодние фильмы и мультфильмы — такие как «Ирония судьбы», «Один дома» и другие классические праздничные картины. Они выступают своеобразными медийными «триггерами», помогая аудитории эмоционально переключиться и «войти» в новогоднее настроение.
Телевизор, соцсети и TikTok — разное медиаполе с одной целью.
Традиционное телевидение на протяжении многих лет играло ключевую роль в формировании праздничного настроения у широкой аудитории: в предновогодний период эфир заполняют тематические программы, новогодние фильмы и музыкальные шоу. Однако в последние годы влияние TV все чаще разделяют цифровые платформы — YouTube, Instagram* и TikTok. Именно в соцсетях активно распространяются вирусные тренды и челленджи с праздничной музыкой и визуальными эффектами, которые усиливают ощущение присутствия праздника и делают его частью повседневной цифровой ленты пользователя.
В медиаисследованиях такой эффект называют фреймингом — это способ подачи информации, при котором одни и те же события помещаются в определенную эмоциональную рамку. Например, новость об установке новогодней елки может подаваться как «начало праздничного сезона» — с огнями, музыкой и акцентом на атмосферу, либо как сообщение о бюджетных расходах. Факт остается тем же, но восприятие аудитории меняется. Аналогично работают новогодние фильмы и телепрограммы, которые ежегодно транслируют одни и те же сюжеты о семье, чуде и обновлении, закрепляя в массовом сознании образ Нового года как времени надежды и перезагрузки. В соцсетях этот эффект усиливается алгоритмами: несколько праздничных роликов в ленте TikTok или Instagram создают ощущение, что «праздник уже у всех», даже если в реальности человек его не чувствует. Так формируется новогодний нарратив — не как отражение действительности, а как устойчивая медиарамка, влияющая на эмоции и ожидания аудитории.
Кроме того, часть праздничного контента создается не только для того, чтобы поднять настроение зрителю и задать эмоциональный фон, но и чтобы побудить его тратиться. Акции и скидки в честь праздника, лимитированные коллекции и новое меню — все это часть маркетинга, который под видом праздника и эмоций продает нам продукт.
«Безусловно, реклама так работает почти всегда, но в период, когда большая часть людей покупает подарки близким, такой ход срабатывает в разы лучше», — говорит специалист столичного пиар-агентства Севинч Тураева.
Почему не у всех появляется новогоднее настроение.
Опрос, проведенный редакцией среди узбекистанцев, показывает: новогоднее настроение приходит не ко всем. Часть респондентов отмечает, что не испытывает особого праздничного настроя, даже на фоне активных маркетинговых кампаний и медийных символов Нового года. Это подтверждает, что влияние медиа работает через культурные коды и эмоциональные ассоциации и не оказывает одинакового эффекта на всех.
Отсутствие новогоднего настроения респонденты чаще всего связывают с погодными условиями, которые далеки от привычных «зимних» образов, а также с усталостью от праздничной суеты и значительных расходов. Кроме того, часть опрошенных осознанно отказывается от празднования Нового года по личным убеждениям.
Как самостоятельно создать новогоднее настроение.
Если праздничная атмосфера обошла вас стороной, это не означает проблему — возможно, вы менее подвержены внешним медийным влияниям, или вам просто нужен личный источник вдохновения. Вот несколько проверенных способов добавить праздничного настроения:
посетить новогоднюю ярмарку — яркие огни, музыка и атмосферные витрины часто создают эмоциональный подъем;
устроить вечер с друзьями за новогодними фильмами — с чашкой горячего какао, снеками и теплым пледом;
поехать в горы или к снежным местам (если погода позволяет) — холодный воздух и зимний пейзаж усиливают ощущение праздника;
собрать плейлист любимых зимних треков и включить его дома, украшая пространство огоньками и декором.
Праздник — это не только то, что транслируют медиа, но и то, что мы создаем сами. Создавая свои маленькие «события», мы не только формируем настроение, но и оставляем себе теплые воспоминания.
