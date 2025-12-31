«Новогодний нарратив»: как медиа создают праздничное настроение — от ТВ до TikTok

В медиаисследованиях такой эффект называют фреймингом — это способ подачи информации, при котором одни и те же события помещаются в определенную эмоциональную рамку. Например, новость об установке новогодней елки может подаваться как «начало праздничного сезона» — с огнями, музыкой и акцентом на атмосферу, либо как сообщение о бюджетных расходах. Факт остается тем же, но восприятие аудитории меняется. Аналогично работают новогодние фильмы и телепрограммы, которые ежегодно транслируют одни и те же сюжеты о семье, чуде и обновлении, закрепляя в массовом сознании образ Нового года как времени надежды и перезагрузки. В соцсетях этот эффект усиливается алгоритмами: несколько праздничных роликов в ленте TikTok или Instagram создают ощущение, что «праздник уже у всех», даже если в реальности человек его не чувствует. Так формируется новогодний нарратив — не как отражение действительности, а как устойчивая медиарамка, влияющая на эмоции и ожидания аудитории.