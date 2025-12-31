Вылет более 40 рейсов из Пулково задерживается 31 декабря

В пресс-службе аэропорта заявили, что Пулково работает штатно в сложных метеоусловиях. Взлетно-посадочные полосы принимают и отправляют самолеты, однако время их обслуживания может быть увеличено ввиду необходимости проводить противообледенительную обработку воздушных судов.