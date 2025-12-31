Жителей севера Хабаровского края начнут чаще возить в Чумикан на вертолетах

В Хабаровском крае расширяется программа авиаперевозок для повышения транспортной доступности северных районов. С января 2026 года маршрут Николаевск-на-Амуре — Чумикан будет обслуживаться чаще, в том числе с помощью вертолетных рейсов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Рейсы будет выполнять «Авиакомпания Тайга» по договору код-шеринга с «Хабаровскими авиалиниями» на вертолете Ми-8 МТВ, способном принять на борт до 20 пассажиров. Полеты запланированы три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам в период действия зимнего расписания. Первый рейс намечен на 5 января 2026 года.
Приобрести билеты можно будет в кассах авиакомпании «Хабаровские авиалинии». Это решение позволит жителям отдаленных поселений Тугуро-Чумиканского района удобнее добираться до основных транспортных узлов, улучшив их связь с остальной частью региона.