Жителей севера Хабаровского края начнут чаще возить в Чумикан на вертолетах

Рейсы будет выполнять «Авиакомпания Тайга» по договору код-шеринга с «Хабаровскими авиалиниями» на вертолете Ми-8 МТВ, способном принять на борт до 20 пассажиров. Полеты запланированы три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам в период действия зимнего расписания. Первый рейс намечен на 5 января 2026 года.