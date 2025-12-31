Красноярские госавтоинспекторы помогли девушке с приступом

Красноярские госавтоинспекторы помогли девушке, у которой внезапно случился приступ во время поездки в маршрутке до Дивногорска. Как рассказали в краевом МВД, автобус на обочине трассы заметили лейтенанты полиции Александр Веселков и Андрей Степанов.
Сотрудники выяснили причину аварийной остановки. По словам очевидцев, во время движения молодой пассажирке стало плохо. Инспекторы ДПС оперативно доставили девушку в больницу, где ей оказали необходимую помощь.
