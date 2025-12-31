Ричмонд
Сильные морозы до −20 градусов ожидаются в Беларуси 1 января 2026

Синоптики предупредили про −20 градусов в Беларуси в четверг 1 января.

Источник: Комсомольская правда

Сильные морозы до −20 градусов ожидаются в Беларуси 1 января 2026 года. Об этом сообщает портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, на погоду в стране 1 января будет оказывать влияние неустойчивая воздушная масса. Днем на западную часть, как ожидается, переместится фронтальный раздел с Западной Европы. Будет облачно с прояснениями, ночью местами по Беларуси пройдет небольшой снег.

В дневные часы по западу страны прогнозируется снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет преобладать западный с переходом на южный, а днем — порывистый.

В ночные часы температура воздуха составит от −10 до −16 градусов. Синоптики предупреждают, что при прояснениях температура может понизиться до −20 градусов. Днем ожидается от −12 градусов по восточной части и до +1 градуса по юго-востоку Беларуси.

Ранее мы собрали информацию про Новый год 2026 в Минске и по всей Беларуси: программа мероприятий на 31 декабря и 1 января, где встретить и куда сходить.

Тем временем глава МВД Иван Кубраков предупредил про максимальное использование камер и досмотрах на Новый год.

А еще Минтруда сказало, когда белорусам можно уйти с работы 31 декабря.