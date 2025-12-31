Сильные морозы до −20 градусов ожидаются в Беларуси 1 января 2026 года. Об этом сообщает портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, на погоду в стране 1 января будет оказывать влияние неустойчивая воздушная масса. Днем на западную часть, как ожидается, переместится фронтальный раздел с Западной Европы. Будет облачно с прояснениями, ночью местами по Беларуси пройдет небольшой снег.
В дневные часы по западу страны прогнозируется снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет преобладать западный с переходом на южный, а днем — порывистый.
В ночные часы температура воздуха составит от −10 до −16 градусов. Синоптики предупреждают, что при прояснениях температура может понизиться до −20 градусов. Днем ожидается от −12 градусов по восточной части и до +1 градуса по юго-востоку Беларуси.
