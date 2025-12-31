Замначальника донского главка полиции стал Виталий Исаков

Виталий Исаков — уроженец Красноярска. Свою служебную карьеру начал в уголовном розыске после окончания Сибирского юридического института МВД России. На протяжении лет он занимал различные должности, включая руководящие, и зарекомендовал себя как опытный оперативник и управленец. За время службы был удостоен государственных наград РФ.