Замначальника донского главка полиции стал Виталий Исаков

Его представил накануне начальник ГУ МВД России по Ростовской области Александр Речицкий.

Источник: ГУ МВД России по Ростовской области

В ГУ МВД России по Ростовской области представили нового заместителя руководителя ведомства. Как сообщается на сайте ведомства, начальник донского главка МВД России Александр Речицкий познакомил личный состав с полковником полиции Виталием Исаковым, назначенным на эту должность указом Президента РФ от 29 декабря 2025 года.

Виталий Исаков — уроженец Красноярска. Свою служебную карьеру начал в уголовном розыске после окончания Сибирского юридического института МВД России. На протяжении лет он занимал различные должности, включая руководящие, и зарекомендовал себя как опытный оперативник и управленец. За время службы был удостоен государственных наград РФ.