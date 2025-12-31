В Самарской области откроют зимнюю дорогу до Шелехмети

Зимник будет очень полезен для любителей проводить каникулы на лоне природы. Протяженность его составляет 27 километров. Маршрут начинается от дороги «Рождествено — Новинки» и заканчивается у трассы «Урал — Солнечная Поляна — Ширяево». Дорога проходит по разнообразному рельефу: 3 км по полю, 2 км через Львову гору, а далее — по лесному массиву. Так что заезжим туристам тоже можно будет сделать крюк, чтобы полюбоваться раздольем зимних Жигулей.