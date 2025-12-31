В Самарской области откроют зимнюю дорогу до Шелехмети

Минтранс Самарской области сообщил о готовности открыть в новогодние каникулы зимнюю временную автодорогу «Шелехметь — Белые домики». Это произойдёт уже в ближайшие дни после достаточного промерзания почвы на всех участках трассы. Для ускорения процесса дорогу ежедневно расчищают от снега.
Зимник будет очень полезен для любителей проводить каникулы на лоне природы. Протяженность его составляет 27 километров. Маршрут начинается от дороги «Рождествено — Новинки» и заканчивается у трассы «Урал — Солнечная Поляна — Ширяево». Дорога проходит по разнообразному рельефу: 3 км по полю, 2 км через Львову гору, а далее — по лесному массиву. Так что заезжим туристам тоже можно будет сделать крюк, чтобы полюбоваться раздольем зимних Жигулей.
«Безопасность — наш абсолютный приоритет. Открытие зимника напрямую зависит от степени промерзания грунта, особенно на заболоченных участках в лесной части. Мы держим этот параметр на ежедневном контроле и параллельно завершаем все необходимые работы на трассе. Как только природные условия позволят, движение откроется для автомобилистов», — заявил врио министра транспорта Самарской области Артур Абдрашитов.
Дорожные службы уже выполнили основной объём подготовительных работ на большей части маршрута. Точная дата открытия трассы будет оперативно объявлена дополнительно.
А вот в Тольятти с 1 января будут действовать два новых кольцевых маршрута, которые помогут связать районы города. Подробности по ссылке.