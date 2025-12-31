Пять школ капитально отремонтируют в Самаре в 2026 году

Напомним, в 2025 году комплексные капремонты провели в школах № 28, 92, 118, 161 и в детском саду № 462. За счет городского бюджета ремонтные работы выполнили в 29 школах и 25 детсадах. В частности, обновление затронуло школу № 65. В этом году там привели в порядок кровлю, лестницы, учебные кабинеты, санузлы, системы водоснабжения, а также отремонтировали один из спортивных залов. В 2026 году в учебном заведении планируют отремонтировать второй спортзал и пищеблок, а также начать подготовку проекта капремонта всего здания.