МЧС предупредило детей о запрете на запуск фейерверков

МЧС предупредило детей о запрете на запуск салютов, ракет и фестивальных шаров.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Правила пожарной безопасности предусматривают полный запрет детям на запуск всех видов фейерверков, а также салютов, ракет и фестивальных шаров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

«Есть ряд общих требований, соблюдение которых снизит риск негативных последствий при запуске пиротехники. Детям нельзя запускать фейерверки, салюты, ракеты, фестивальные шары», — говорится в сообщении министерства.

Подчеркивается, что зрители при пуске пиротехнических изделий должны находиться с наветренной стороны. Безопасное расстояние от места проведения фейерверка до зданий и людей определено в инструкции к каждому изделию.

«На площадках для запуска запрещается курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические изделия без присмотра. Не склоняйтесь над несработавшим фейерверком или салютом, не спешите к ним после окончания залпов», — резюмирует МЧС России.