Открылся Ледовый городок в честь 40-летия Свердловского рок-клуба

На новогодней площадке входные арки оформлены в виде традиционного жеста фанатов рок-музыки, рок-концепции соответствуют ледяные лабиринты, традиционные снеговики показывают рокерскую «козу», стоя под перетяжками с гирляндами с надписью «Я люблю рок».
Изображениями музыкальных инструментов украшена ледяная ограда около главной новогодней ели. На стене Плотины городского пруда размещены изображения виниловых дисков с названиями знаменитых культовых групп («Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи», «Настя», «Смысловые галлюцинации» и др.). Также свердловской рок-музыке посвящены работы XXIV фестиваля ледовой скульптуры «Европа-Азия».