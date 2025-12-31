Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Открылся Ледовый городок в честь 40-летия Свердловского рок-клуба

30 декабря на Плотинке (Исторический сквер) в Екатеринбурге открыли Ледовый городок, посвященный 40-летию Свердловского рок-клуба.

27

На новогодней площадке входные арки оформлены в виде традиционного жеста фанатов рок-музыки, рок-концепции соответствуют ледяные лабиринты, традиционные снеговики показывают рокерскую «козу», стоя под перетяжками с гирляндами с надписью «Я люблю рок».

Изображениями музыкальных инструментов украшена ледяная ограда около главной новогодней ели. На стене Плотины городского пруда размещены изображения виниловых дисков с названиями знаменитых культовых групп («Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи», «Настя», «Смысловые галлюцинации» и др.). Также свердловской рок-музыке посвящены работы XXIV фестиваля ледовой скульптуры «Европа-Азия».