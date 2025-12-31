«Продали в интернете, а разливали в гараже»: где нельзя покупать алкоголь на Новый год

«Почему это происходит? В нелегальном обороте используется спирт, который ушел от акциза. Использовать нормальный и предназначенный для этих целей пищевой спирт слишком дорого для нелегальных продавцов. Поэтому они используют спирты какого-то непонятного происхождения, в том числе технические. Есть спирты, которые после первого же употребления могут причинить большой вред здоровью, вплоть до летального исхода. Это метиловый спирт, который не имеет запаха, а по вкусу ничем не отличается от этилового спирта. По цвету он такой же прозрачный. Обыватель никак не сможет отличить этиловый спирт от метилового. А от него почти сразу может наступить слепота, начнут отказывать органы», — добавил Рустем Арсланов.