«Продали в интернете, а разливали в гараже»: где нельзя покупать алкоголь на Новый год

«ЕГАИС хранит алкогольный рынок в Татарстане от фальсификата».
В Татарстане на сегодня больше 7,5 тысячи торговых точек, имеющих лицензию на продажу алкоголя. Во всех этих точках, объяснили «Татар-информу» в Госалкогольинспекции РТ, установлено оборудование системы ЕГАИС, с помощью которой идет контроль за производством и оборотом алкогольной продукции.
«Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции была введена в 2005 году. Она позволяет проследить судьбу каждой единицы алкогольной продукции, начиная от завода-изготовителя, заканчивая магазином и покупателем. Приобретая алкоголь, покупатель может самостоятельно воспользоваться сервисом ЕГАИС и проверить, находится ли его покупка в легальном обороте», — рассказал заместитель главы Госалкогольинспекции РТ Рустем Арсланов.
К слову, в Татарстане система ЕГАИС начала встраиваться в рознице в 2015 году и за несколько лет была подключена к каждой точке, продающей алкоголь.
«Если бутылки в системе нет или она отображается как уже проданная в другом регионе, это говорит о том, что, возможно, где-то есть производство поддельных марок или поддельной продукции. По этим фактам начинают работу сотрудники правоохранительных органов и Росалкогольрегулирования», — объяснил он.
За нарушение государственного учета в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции предусмотрена административная ответственность. Штраф — от 10 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей, для юридических лиц — от 150 тысяч рублей. Нелегальный алкоголь в полном объеме изымается.
«С появлением этой системы движение алкоголя стало прозрачным. Поэтому мы гарантируем нашим жителям, что в торговых объектах, у которых есть лицензия и установлено оборудование ЕГАИС, хороший и качественный алкоголь. Могу сказать больше: за последние 9 лет в магазинах, имеющих лицензию, продаж нелегальной продукции не было», — сказал он.
С 2020 года в России действует мораторий на проверки бизнеса. В то же время, по словам Рустема Арсланова, нередко владельцы алкогольного бизнеса сами приглашают работников Госалкогольинспекции, чтобы те проверили, нет ли нарушений на их производстве. Если обнаруживаются какие-либо проблемы, бизнес их исправляет.
«Количество проверок значительно снизилось, за этот год мы провели 111 контрольных мероприятий. Пять лет назад — до пандемии — мы проводили в год до 3 тысяч проверок. Стоит отметить, что при уменьшении контрольных проверок в десятки раз выросло количество профилактических мероприятий. За год мы их провели около 3 тысяч», — отметил он.
«Не покупайте алкоголь с рук и в интернете».
Алкоголь нелегально теперь продают из рук в руки — например, в гаражах, где из одной бадьи неизвестного происхождения спирт разливается по бутылкам в условиях антисанитарии и продается людям. Опасность в себе таит и покупка алкоголя через интернет — за красивыми фотографиями люксового алкоголя на каком-нибудь «специализированном» сайте может скрываться все тот же условный «гараж».
«По закону алкоголь запрещено продавать дистанционно. Но, тем не менее, в интернете находится много объявлений о продаже алкогольной продукции. Мы с этим боремся и закрываем такие сайты. Владельцы таких сайтов также нарушают время продажи алкоголя, готовы доставлять его круглосуточно. Что именно вам продали, вы никогда не узнаете. И подкрашенный красителями пищевой спирт — это еще не самое ужасное», — рассказал Рустем Арсланов.
В деревнях, селах и небольших городах нелегальный алкоголь продают самогонщики, но условные. Условные, потому что, как объясняют эксперты, гнать самогон тяжело — для этого, во-первых, нужно хорошо знать химию, во-вторых, некоторые продавцы, чтобы избежать мороки, закупают «чистейший пищевой спирт с завода», а на самом деле — технический спирт, который сильно вредит здоровью покупателя.
«Самогонщиков сейчас мало осталось, но они еще есть. Нелегальный оборот в Татарстане идет только через нелицензионные точки или из рук в руки. Если вы не покупаете алкоголь с рук, то вам не о чем беспокоиться», — отметил Рустем Арсланов.
«От него почти сразу может наступить слепота, начнут отказывать органы».
Последствия употребления поддельного алкоголя разнообразны — от слепоты до гибели.
«Почему это происходит? В нелегальном обороте используется спирт, который ушел от акциза. Использовать нормальный и предназначенный для этих целей пищевой спирт слишком дорого для нелегальных продавцов. Поэтому они используют спирты какого-то непонятного происхождения, в том числе технические. Есть спирты, которые после первого же употребления могут причинить большой вред здоровью, вплоть до летального исхода. Это метиловый спирт, который не имеет запаха, а по вкусу ничем не отличается от этилового спирта. По цвету он такой же прозрачный. Обыватель никак не сможет отличить этиловый спирт от метилового. А от него почти сразу может наступить слепота, начнут отказывать органы», — добавил Рустем Арсланов.
Сегодня, чтобы уберечь людей от употребления метилового спирта, на производствах в него подмешивают битрекс — супергорькое вещество, которое невозможно проглотить. Но находятся те, кто на этапе производства выносит технический спирт «налево», а потом перепродает.
«Отметим, по закону самому производить алкоголь можно, продавать нельзя. Но мы все равно никому не рекомендуем этого делать, несмотря на миф о том, что: “Я сам произвел, у меня все самое чистое”, — никакое частное производство не может обеспечить такой очистки, как ликеро-водочные заводы», — рассказал Рустем Арсланов.
Продажа собственного алкоголя строго запрещена, наказание для физических лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей. Человеку может грозить и уголовная ответственность, если он намеренно несколько раз добавлял в свою продукцию метиловый спирт и его на этом ловили и если кто-то пострадал от его продукции.
Покупать алкоголь, особенно, к праздничному столу, подчеркивает эксперт, необходимо в лицензированных торговых точках. Чтобы праздник не обернулся трагедией.
«На вкус и цвет товарищей нет. Но в первую очередь я советую обращать внимание на продукцию местных производителей. У наших производителей сейчас огромная линейка — делают не только водку, но и виски, и джин, и ром. Причем весь цикл производства у нас в республике. Единственное, чего у нас в регионе не хватает “из своего”, — это вина, в том числе игристого, а именно оно ассоциируется у всех с Новым годом. Главное — покупайте его в легальных точках, и бояться будет нечего. С Новым годом!» — подытожил он.