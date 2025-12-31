Ричмонд
Радий Хабиров рассказал о семейных традициях встречи Нового года

Глава Башкортостана Радий Хабиров в интервью специальному корреспонденту информационного агентства «Башинформ» рассказал, какие у них в семье заведены традиции встречи Нового года, и что он будет желать своим близким за праздничным столом.

«Мы конечно всей семьей соберемся за праздничным столом, вместе послушаем новогоднее обращение нашего Президента. Есть у нас традиция для детей: Каринэ делает маленькие подарочные мешочки для сыновей, которые они открывают каждый день, начиная с 15 декабря, чтобы создать атмосферу праздника. Мы все с надеждой входим в Новый год, все друг друга поздравляем, все желаем друг другу счастья. В этом году, наверное, детей возьмём в новогоднюю ночь, они спать не будут, пойдём гулять по городу», — рассказал Радий Хабиров агентству «Башинформ».

Глава республики отметил, что будет желать, чтобы все были живы-здоровы, чтобы в стране и республике было всё хорошо, чтобы наши парни вернулись с войны с победой.

«Буду желать мира, добра, любви, обязательно. В семье должна быть любовь», — подчеркнул Радий Хабиров.