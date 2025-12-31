Ричмонд
Новый год в аэровокзале: в Омске почти на сутки задержан один из московских рейсов

В столицу не улетели 220 пассажиров — Новый год они справят в омском аэропорту, сидя на своих сумках и чемоданах.

Источник: Комсомольская правда

Крайне не повезло пассажирам авиакомпании «Северный ветер», самолет которой так и не улетел сегодня, 31 декабря, в Москву. Новый год пассажирам рейса КЛ2128 придется встречать в омской аэрогавани верхом на своих чемоданах.

Самолет авиакомпании «Северный ветер», вылетающий рейсом КЛ2128 из Омска в Москву, нарушил все правила приличия, совершив отставание от расписания на 21 час. Он должен был отправится в столицу России сегодня, 31 декабря, в 4 часа утра. Однако, в силу каких-то причин, рейс был отложен почти на сутки. В итоге, 220 пассажиров злополучного рейса проведут встречу Нового года в омской аэрогавани, в окружении своего багажа.

Отметим, что сегодня в омском аэропорту случился буквально «праздник опоздания»: нарушили график расписания сразу 12 самолетов. Единственным самолетом, которые улетел точно в прописанный в билете срок, оказался авиатранспорт, следующий по маршруту «Омск—Астана».