Новый год в аэровокзале: в Омске почти на сутки задержан один из московских рейсов

Самолет авиакомпании «Северный ветер», вылетающий рейсом КЛ2128 из Омска в Москву, нарушил все правила приличия, совершив отставание от расписания на 21 час. Он должен был отправится в столицу России сегодня, 31 декабря, в 4 часа утра. Однако, в силу каких-то причин, рейс был отложен почти на сутки. В итоге, 220 пассажиров злополучного рейса проведут встречу Нового года в омской аэрогавани, в окружении своего багажа.