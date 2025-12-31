Ричмонд
В МЧС напомнили о полном запрете на запуск фейерверков детьми

Детям категорически запрещено самостоятельно запускать любые виды пиротехнических изделий, включая фейерверки, салюты, ракеты и фестивальные шары.

Источник: ИА Татар-информ

Соблюдение этого и других правил позволит минимизировать риск негативных последствий во время праздников, сообщает «РИА Новости», приводя информацию МЧС России.

Специалисты министерства также дали рекомендации для зрителей: при просмотре шоу необходимо находиться с наветренной стороны. Точная безопасная дистанция от точки запуска до людей и зданий всегда указывается в инструкции к конкретному изделию.

Особые требования предъявляются к площадкам для запуска: там запрещено курить, разводить открытый огонь и оставлять пиротехнику без присмотра. Спасатели особо предостерегли граждан от попыток склоняться над несработавшим изделием или приближаться к нему сразу после окончания залпов.