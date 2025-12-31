Жители поселка под Ростовом приготовили для раненых 300 котлет и 50 кг «Оливье»

К поздравлению присоединились все жители Большекрепинского сельского поселения. Хозяйки приготовили 50 килограммов «Оливье» и винегрета, пожарили 300 котлет и столько же пирожков, сделали холодец и другие праздничные блюда. Пенсионерки связали для бойцов носки, шапочки и варежки, а школьники написали письма с пожеланиями и смастерили сувениры.