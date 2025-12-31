Жители поселка под Ростовом приготовили для раненых 300 котлет и 50 кг «Оливье»

Жители поселка под Ростовом передали новогодние угощения в госпиталь и на передовую. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказали участники волонтерской группы «Дух борьбы».
К поздравлению присоединились все жители Большекрепинского сельского поселения. Хозяйки приготовили 50 килограммов «Оливье» и винегрета, пожарили 300 котлет и столько же пирожков, сделали холодец и другие праздничные блюда. Пенсионерки связали для бойцов носки, шапочки и варежки, а школьники написали письма с пожеланиями и смастерили сувениры.
Накануне Нового года волонтеры отвезли подарки и угощения в госпиталь, а также передали на передовую. В роли Снегурочки раненых поздравляла вдова героя СВО, мать троих детей Людмила Матыченко.
