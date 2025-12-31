Новогодние рейды по отлову бездомных собак пройдут в Красноярске

В новогодние каникулы городские службы Красноярска перейдут на усиленный режим работы. Особое внимание будет уделено бездомным животным, сообщили в мэрии.
На протяжении всех праздников подрядные организации вместе с районными администрациями проведут серию специальных рейдов по отлову животных без владельцев. Эта работа будет организована по всему городу.
Параллельно коммунальщики обеспечат чистоту улиц и бесперебойную работу систем жизнеобеспечения. На уборку дорог и тротуаров выйдет вся необходимая техника, а аварийные бригады ЖКХ будут круглосуточно дежурить для устранения любых неполадок.
Красноярцам напоминают, что о проблемах с уборкой или других нештатных ситуациях в городе можно сообщить по телефону службы 005: 223−85−05.