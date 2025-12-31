Парад планет, арт-объекты и каток: чем удивит самарская олимпийская деревня в новогодние праздники

В новогодние каникулы на территории самарской олимпийской деревни вновь можно будет увидеть парад планет (четвертая аллея), посетить фотовыставку (вторая аллея), а также увидеть различные арт-объекты. Кроме того, на четвертой аллее с 31 декабря по 11 января будет принимать гостей дом Деда Мороза. Посетить его можно будет на четвертой аллее с 10:00 до 22:00.