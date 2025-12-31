Ричмонд
Парад планет, арт-объекты и каток: чем удивит самарская олимпийская деревня в новогодние праздники

Олимпийская деревня у стадиона «Самара Арена» заработала 31 декабря.

Источник: vk.com/samaraarena.official

В среду, 31 декабря 2025 года, в Самаре заработала олимпийская деревня у стадиона «Солидарность Арена». Жители и гости города смогут посетить эту локацию до 11 января 2026 года включительно.

В новогодние каникулы на территории самарской олимпийской деревни вновь можно будет увидеть парад планет (четвертая аллея), посетить фотовыставку (вторая аллея), а также увидеть различные арт-объекты. Кроме того, на четвертой аллее с 31 декабря по 11 января будет принимать гостей дом Деда Мороза. Посетить его можно будет на четвертой аллее с 10:00 до 22:00.

«Если установится по-настоящему зимняя погода, каждый день будут работать каток, лыжная трасса и горки. Обращаем внимание, что проката спортивного инвентаря нет», — сообщили в ГАУ «Самара Арена».

Лыжню оборудуют вдоль первой и второй аллей, а каток — на Южной парковке. Они заработают 1 января. Горки можно будет найти на четвертой аллее. Все зимние каникулы локации самарской олимпийской деревни будут работать с 10:00 до 22:00.

Напомним, в новогодние праздники для самарцев на стадионе «Солидарность Арена» подготовили и другие интересные мероприятия. В программе: мастер-классы, экскурсии и детективная сказка.