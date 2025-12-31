В Новосибирске вспомнили знаменитостей, которые родились в год Лошади

Один из самых титулованных борцов современности, двукратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира Роман Власов родился 6 октября 1990 года. По китайскому гороскопу это год Металлической Лошади — знака, который наделяет человека железной волей и несгибаемым характером. Биография Власова идеально вписывается в этот архетип. Начав заниматься греко-римской борьбой в Новосибирске под руководством легендарного Виктора Кузнецова (тренера Александра Карелина), Роман проявил истинно «лошадиную» выносливость. Его путь к олимпийскому золоту Лондона и Рио-де-Жанейро сопровождался тяжелейшими травмами, но атлет всякий раз возвращался в строй, доказывая, что для него не существует непреодолимых барьеров. Сегодня Власов — не просто спортсмен, а настоящий символ сибирского духа.