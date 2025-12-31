Как оказалось, столица Сибири подарила стране именно таких «локомотивов» в мире музыки и спорта. Мы изучили биографии знаменитых новосибирцев и выяснили, кто из них обязан своим успехом «лошадиному» упорству.
Согласно восточному циклу, годы Лошади (1966, 1978, 1990, 2002) подарили Новосибирску личностей, которые не просто добились успеха, а стали олицетворением своих эпох.
Роман Власов: «золотой» триумф Металлической Лошади.
Один из самых титулованных борцов современности, двукратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира Роман Власов родился 6 октября 1990 года. По китайскому гороскопу это год Металлической Лошади — знака, который наделяет человека железной волей и несгибаемым характером. Биография Власова идеально вписывается в этот архетип. Начав заниматься греко-римской борьбой в Новосибирске под руководством легендарного Виктора Кузнецова (тренера Александра Карелина), Роман проявил истинно «лошадиную» выносливость. Его путь к олимпийскому золоту Лондона и Рио-де-Жанейро сопровождался тяжелейшими травмами, но атлет всякий раз возвращался в строй, доказывая, что для него не существует непреодолимых барьеров. Сегодня Власов — не просто спортсмен, а настоящий символ сибирского духа.
Слава Марлоу (Slava Marlow): в ритме Земляной Лошади.
Совершенно иную грань успеха демонстрирует Артём Готлиб, более известный всему миру как Слава Марлоу. Он родился 27 октября 1999 года, что соответствует году Земляной Лошади. Этот знак отличается от других более приземленным, практичным подходом к творчеству и невероятным чутьем на тренды.
Уроженец Новосибирска совершил настоящую революцию в российском шоу-бизнесе. Начав как саунд-продюсер и «серый кардинал» хитов Моргенштерна*, Слава быстро вышел из тени, доказав, что Лошадь не может долго оставаться на вторых ролях. Его сольные треки «Снова я напиваюсь» и «Ты горишь как огонь» побили рекорды прослушиваний, сделав его одним из самых богатых и влиятельных молодых музыкантов России. Земляная стихия помогла ему выстроить целую музыкальную империю, оставаясь при этом верным своим корням.
Интересный факт: Астрологи отмечают, что «Лошади» из Новосибирска часто покидают родной город ради покорения столиц, но всегда сохраняют ту особую сибирскую закалку, которая помогает им выживать в условиях жесткой конкуренции.
Моргенштерн* — признан иноагентом.