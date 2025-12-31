Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России молдаванин накупил продуктов на 3200 леев, все, что надо для Нового года — от красной икры до детского шампанского: В Молдове на такую сумму и половины не купишь

Наш соотечественник задал неудобный вопрос молдаванам в ЕС, голосовавшим за действующую власть [видео]

Источник: Комсомольская правда

Молдаванин в России набрал продуктов к Новому году на 3200 леев — на эту сумму на родине и половину не купишь.

Новый повод для дискуссий в молдавском обществе: обсуждение продуктовой корзины молдаванина, проживающего в РФ. На сумму, равную 3200 леям, он смог закупиться продуктами «под завязку», продемонстрировав огромную разницу в стоимости жизни.

Он накупил пять огромных пакетов продуктов — от красной икры и красной же рыбы до разной колбасы, кефира и детского шампанского.

Наш соотечественник задал неудобный вопрос молдаванам в ЕС, голосовавшим за действующую власть: осознают ли они, насколько тяжело приходится их семьям на родине из-за инфляции и цен, в то время как за пределами страны ситуация выглядит иначе?