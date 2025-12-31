Молдаванин в России набрал продуктов к Новому году на 3200 леев — на эту сумму на родине и половину не купишь.
Новый повод для дискуссий в молдавском обществе: обсуждение продуктовой корзины молдаванина, проживающего в РФ. На сумму, равную 3200 леям, он смог закупиться продуктами «под завязку», продемонстрировав огромную разницу в стоимости жизни.
Он накупил пять огромных пакетов продуктов — от красной икры и красной же рыбы до разной колбасы, кефира и детского шампанского.
Наш соотечественник задал неудобный вопрос молдаванам в ЕС, голосовавшим за действующую власть: осознают ли они, насколько тяжело приходится их семьям на родине из-за инфляции и цен, в то время как за пределами страны ситуация выглядит иначе?