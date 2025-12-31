Экс-глава краевого минздрава стала президентом медицинского вуза

С 1998 года госпожа Ковтун работала профессором кафедры нервных болезней и нейрохирургии Уральской государственной медицинской академии (УГМА.— сейчас УГМУ), с 1999 года — заместителем министра здравоохранения Свердловской области. В 2006 году была назначена советником заместителя председателя областного правительства по социальной политике, одновременно заведовала кафедрой неврологии детского возраста и неонатологии. С 2007 года работала проректором по научной работе и инновациям УГМУ и заведовала кафедрой педиатрии и неонатологии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов (ФПК и ПП).