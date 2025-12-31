Суд обязал людей, кому перевели деньги Долиной, вернуть их с процентами

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 дек — РИА Новости. Владельцев счетов, на которые Лариса Долина переводила деньги под влиянием мошенников, обязали вернуть ей более 60 миллионов рублей и около 8,5 миллиона рублей процентов за пользование чужими деньгами, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Решение суда Йошкар-Олы касается:
Леонтьева Дмитрия МихайловичаОсновы Андрея Дмитриевича, Южаниной Варвары СергеевныКондукторова Василия ВалерьевичаМиловатского Николая ВитальевичаБыстровой Маргариты АлександровныКольцова Дмитрия АлексеевичаГорячева Романа АндреевичаГерцена Олега Владимировича.
«Взыскать в пользу Долиной с Леонтьева 5 миллионов рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 537 018 рублей,.. с Основы — 13,5 миллиона рублей, проценты в размере 1 939 787 рублей,.. с Южаниной — 13 миллионов рублей, проценты в размере 1 867 943 рубля,.. с Кондукторова — 4 миллиона рублей, проценты в размере 548 522 рублей,.. с Миловатского — 4,1 миллиона рублей, проценты в размере 567 757 рублей,.. с Быстровой —7,5 миллиона рублей, проценты в размере 1 060 610 рублей,.. с Кольцова — 7 миллионов рублей, проценты в размере 993 575 рублей,.. с Горячева — 3 миллиона рублей, проценты в размере 416 637 рублей,.. с Герцена — 4 миллиона рублей, проценты в размере 560 762 рублей», — сообщается в решении суда.
Общая сумма, которую девять ответчиков должны вернуть артистке, составляет 69,5 миллиона рублей — из них 61,1 миллиона рублей незаконного обогащения и 8,493 миллиона — проценты за пользование чужими денежными средствами.