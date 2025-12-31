Контрактникам из Башкирии увеличат выплаты вдвое: это произойдет уже 1 января

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал изменения в указ о дополнительных мерах поддержки для лиц, поступающих на военную службу по контракту. Согласно документу, с 1 января 2026 года размер региональной единовременной выплаты вырастет в два раза — с 500 тысяч до миллиона рублей.
Право на получение этой повышенной выплаты будут иметь граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства, которые заключат контракт на военную службу через пункт отбора в Уфе и будут проходить службу в подразделениях Центрального военного округа.
Исключение составляют граждане, отбывающие наказание в местах лишения свободы, — на них действие указа не распространяется.
Срок действия этой усиленной меры поддержки продлен. Право на получение миллиона рублей будет действовать до 31 января 2026 года. Ранее срок действия аналогичной выплаты в 500 тысяч рублей истекал 31 декабря 2025 года.
