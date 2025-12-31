Мэр Алексей Лошкин поручил городским службам лучше следить за транспортом в праздники

Глава Челябинска Алексей Лошкин провел оперативное совещание, поставив ключевые задачи перед всеми городскими службами на предстоящие праздничные сутки. Основной акцент сделан на бесперебойной работе общественного транспорта. Мэр поручил держать выпуск автобусов, троллейбусов и трамваев на особом контроле, чтобы жители не мерзли на остановках и не опаздывали.
Также в приоритете — непрерывная уборка города. Дорожным подрядчикам поставлена цель обеспечить чистоту тротуаров, подходов к главному ледовому городку и новогодним площадкам.
— Не сбавляем темп расчистки дорог, прилотковых частей, остановок общественного транспорта и парковочных карманов. Эту задачу с вас не снимаю на всю зиму. Необходимое количество техники должно работать и сегодня, и в новогоднюю ночь, и все каникулы. Праздничных дней для нас нет, — подчеркнул Алексей Лошкин.
Особое внимание уделено вывозу мусора, объемы которого в праздники традиционно возрастают. Градоначальник потребовал от «Центра коммунального сервиса» сосредоточиться на уборке крупногабаритного мусора и обеспечить двойной, а в некоторых местах — тройной график вывоза отходов.