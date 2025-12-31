Краснодарский край принял 9 млн туристов за год

Краснодарский край подтвердил статус одного из самых востребованных направлений для внутреннего туризма в России. По итогам одиннадцати месяцев текущего года регион принял девять миллионов туристических поездок.
Согласно официальной статистике, Кубань заняла второе место в национальном рейтинге популярности. Больше туристов за аналогичный период приняла только Москва, где количество поездок достигло 11,3 миллиона. Третье место досталось Санкт-Петербургу с 6,5 миллиона путешественников.
Общий объем внутреннего туристического потока в стране с января по ноябрь составил 82,9 миллиона поездок. Эта цифра на пять процентов превышает показатель прошлого года. Наибольшей популярностью у россиян пользовались направления Сибири, юга и северо-запада страны.
Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что увеличению турпотока способствуют меры в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». В первую десятку регионов по числу принятых туристов также вошли Московская, Свердловская, Тюменская и Ростовская области, Республики Татарстан и Крым, а также Ставропольский край.
Наибольшие темпы роста продемонстрировали Карачаево-Черкесская Республика, где поток увеличился на 135 процентов, Адыгея с ростом на 67 процентов и Чукотский автономный округ, где показатель вырос на 52 процента.
Напомним, курорты Кубани стали фаворитами россиян для отдыха в 2026 году.
Тем временем среднедневной чек на отдыхе в Краснодарском крае увеличился на 3,2%, теперь он составляет 2,8 тысячи рублей.