Краснодарский край принял 9 млн туристов за год

Общий объем внутреннего туристического потока в стране с января по ноябрь составил 82,9 миллиона поездок. Эта цифра на пять процентов превышает показатель прошлого года. Наибольшей популярностью у россиян пользовались направления Сибири, юга и северо-запада страны.