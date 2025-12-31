Министр здравоохранения Новосибирской области прокомментировал итоги 2025 года

Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заболоцкий рассказал о результатах работы министерства за 2025 год. Соответствующая публикация появилась в телегам-канале Министерства здравоохранения Новосибирской области.
— Благодаря нацпроектам и областному бюджету в этом году капитально отремонтировано 60 объектов здравоохранения. Новоселье отпраздновали сотрудники трех поликлиник, которые были построены в рамках государственно-частного партнерства. Открылись новые корпуса поликлиники № 7 на улице Пролетарской, поликлиники № 27 на улице Ереванской и поликлиники № 2 на улице Виталия Потылицына.
Он также упомянул, что в 2025 году открылась новая инфекционная больница в поселке Садовый. Ее называют больничным городком, так как она включает в себя 21 здание и 10 инженерных сооружений с современными системами очистки воды и воздуха.
В итогах года указано и то, что в регионе впервые появилась возможность проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в государственном медицинском учреждении. На базе Клинического центра охраны здоровья семьи и репродукции был организован центр вспомогательных репродуктивных технологий. В канун Нового года благодаря работе специалистов на свет появились пять малышей.