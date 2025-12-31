Новогодняя афиша Воронежа

Первая неделя нового года в Воронеже будет насыщенной и разнообразной. Воронежцев и гостей города ждут яркие новогодние представления и спектакли, рождественские концерты, творческие мастер-классы, традиционные катания на коньках и другие активности. Предлагаем выбрать занятие по душе и наполнить дни интересными событиями. Подробнее о том, чем занять себя на длинных зимних каникулах, рассказываем в афише «Ъ-Черноземье».