Новогодняя афиша Воронежа

Первая неделя нового года в Воронеже будет насыщенной и разнообразной. Воронежцев и гостей города ждут яркие новогодние представления и спектакли, рождественские концерты, творческие мастер-классы, традиционные катания на коньках и другие активности. Предлагаем выбрать занятие по душе и наполнить дни интересными событиями. Подробнее о том, чем занять себя на длинных зимних каникулах, рассказываем в афише «Ъ-Черноземье».
Праздничная программа на площади Ленина.
2 января — праздничное представление «Новогодние приключения Чебурашки».
3 января — концертно-игровая программа «Новый год на пороге».
4 января — музыкально-игровая театрализованная программа «Новогодние ритмы».
5 января — праздничная новогодняя программа «В гостях у сказок».
6 января — концертно-игровая программа «Волшебное Новогодие».
7 января — рождественское поздравление воскресной школы Воронежской и Лискинской епархии, новогодняя концертно-игровая программа «Верните чудо».
Театр драмы имени Кольцова.
2 января — спектакль «Не скажу» по пьесе Александра Цыпкина и праздничный аперитив-джаз «В ритме Нового года».
3, 4, 5, 9 и 10 января — музыкальная сказка «Царь Горох и молодильные яблоки» с новогодней интермедией у елки.
3, 4, 5, 9 и 10 января — спектакль «Дуры мы, дуры…» на Малой сцене.
11 января — спектакль «Не скажу» по пьесе Александра Цыпкина.
Театр оперы и балета.
2 января — музыкальная сказка «Золотой цыпленок».
3 января — музыкальная сказка «Людвиг и Тутта», мюзикл «Мужчина моей мечты».
4 января — музыкальная сказка «Нарцисс и Незабудка», оперетта «Здрасьте, я ваша тетя!».
5 января — музыкальная сказка «Аленький цветочек», быль-колядка «Ночь перед Рождеством».
6 января — балет-сказка «Красная шапочка», быль-колядка «Ночь перед Рождеством».
7 января — оперетта «Здрасьте, я ваша тетя!».
8 января — балет-сказка «Муха-Цокотуха».
9 января — музыкальная сказка «Нарцисс и Незабудка», быль-колядка «Ночь перед Рождеством».
10 и 11 января — балет «Продавец игрушек».
Киноклуб на Пятницкого, 52.
3 января — открытие киноклубного года: кинопоказ «О лошадях и людях» (Исландия, 2013, режиссер Б. Эрлингссон).
4 января — арт-практика «Как я встретил Новый год. Рисуем с Анной Аксеновой».
5 января — лекция Никиты Гулевского «Новогодний нанар: так плохо, что хорошо» + просмотр фильма.
8 января — медленное чтение кино: «С широко закрытыми глазами» (Великобритания, 1999, режиссер Стэнли Кубрик). Ведущие встречи: Даниил Попов и Наташа Алексеева.
8 января — презентация нового романа «Собака Вера» (2025), встреча с писательницей Евгенией Чернышовой.
9 января — лекция Ирины Горшеневой «Средневековье и сюрреализм в Средиземье: история иллюстраций к книгам Дж. Р. Р. Толкина» ко дню рождения писателя.
10 января — показ немого кино с тапером «Золотая лихорадка» (США, 1925 режиссер Чарли Чаплин). Аккомпанемент — Михаил Князев.
Центр креативных индустрий «Матрешка».
3 и 4 января — музыкальный спектакль «Двенадцать месяцев».
3 января — мастер-класс «Шопер с цианотипией».
3 января — Новогодний Jazz Jam Session.
5 января — мастер-класс по созданию пластилиновой мультипликационной открытки «Рождественская анимация».
5 января — концерт «Гершвин Live».
до 14 января — выставка нейрокартин «Собеседники».
Креативный кластер «Станция».
4 января — мастер-класс «Свеча в кокосе».
8 и 9 января — фестиваль документального кино «Единение».
8 января — арт-терапия.
9 января — мастер-класс «Рисование вином».
10 января — мастер-класс «Карусель из детства».
Дом архитектора.
6 января — мастер-класс по росписи свечей от студии интерьерного декора zapechatali.
3−6 и
4 января — фортепианный квартирник Юлии Коцкой.
6 января — мастер-класс по росписи свечей от студии zapechatali.
10 января — лекция «За горизонтом фантастики: от “умных” городов с цифровыми двойниками до плавучих экополисов и поселений на других планетах».
Театр кукол «Шут».
8 и 9 января — музыкальный спектакль «Золотой цыпленок».
10 и 11 января — новогодняя интермедия «Мерзни, мерзни, волчий хвост» из цикла «Русские народные сказки».
Воронежский концертный зал.
2 января — концерт «Новогодние хиты при свечах».
3, 4, 5, 8 января — спектакль «Звездная сказка».
6 января — семейный мюзикл «Морозко».
9 января — балет «Щелкунчик» в исполнении театра «Русские балетные сезоны».
10 января — пластический спектакль-шоу «Сезон дождей».
11 января — оперетта «Летучая мышь».
Никитинский театр.
2−6 и 8, 9 января — новогодние истории Бродячего театр «Домашняя елка».
2 января — спектакль-концерт «Будущее».
3 января — комедия «Центр Парк Вест» по пьесе Вуди Аллена.
4 января — спектакль «Осенняя соната» по мотивам киносценария Ингмара Бергмана.
5 января — музыкальный моноспектакль «Вертинский».
6 января — спектакль «Принц Гомбургский».
7 и 8 января — игра в комедию «Двенадцатая ночь, или Как угодно» по пьесе Уильяма Шекспира.
9 января — сказочная аппликация «Тайные виды на гору Фудзи» мотивам романа Виктора Пелевина.
10 января — молодежная сказка «Куда пропал прекрасный принц?» по пьесе Марии Огневой.
Центр культуры и искусства «Прогресс».
3 и 5 января — спектакль театральной СТУДИИ17 по мотивам книги Лорен Кастильо «Ежулька и все-все-все!», моноспектакль Натальи Шевченко «Правила поведения в современном обществе».
6 января — спектакль Михаила Бычкова по пьесе Раисы Ждан «Глитч».
4, 7 и 8 января — абсурдное предновогоднее происшествие «Миленькие мои, или Кто писает в лифте?».
9 января — концерт квартета Hot Club of Voronezh «Горячий рождественский джаз».
10 января — спектакль по пьесе Коки Митани «Академия смеха».
Новый театр.
Воронежская филармония.
4 и 5 января — новогоднее представление «Сказочные приключения на балу у Золушки».
Театр юного зрителя имени Маршака.
2 января — спектакль «Он — Мороз!».
3 января — читка пьесы Егора Янышева «Давай завалим дракона».
4 января — драматический роуд-муви «Достучаться до небес».
5 января — театральный фристайл «Поэзия Бетельгейзе».
6 января — спектакль-расследование «Детективы».
7 января — театр зрительских историй Playback.
8 января — импров с красными носами «Премьера».
9 января — импровизационный спектакль-игра «Фиаско. Новый год».
10 января — отчетный концерт старшей группы «Класс-Concert».
«МТС Live Холл Воронеж».
4 января — скетч-шоу «Однажды в России».
8 января — интерактивный спектакль «Minecraft шоу. Новогодний выпуск!».
9 января — музыкально-хореографическая сказка «Щелкунчик» в постановке Екатерины Мироновой от театра танца «Гжель».
10 января — спектакль «Умка» по мотивам популярного мультсериала (поставлен совместно с киностудией «Союзмультфильм»).
Воронежский стендап-клуб.
1 января — похмельный стендап.
2 января — бывшие: обсуждаем ваши отношения.
3 января — пьяная импровизация: комики пьют за зашедшую шутку.
4 января — жесткий стендап: черный юмор и грязные шутки.
5 января — прочитали за вас: читаем книги по саморазвитию.
6 января — женский стендап: лучшие шутки девушек.
7 января — это паранормально: обсуждаем мистические истории.
8 января — подкаты: комики показывают свое мастерство подкатов к популярным девушкам.
Каток в смарт-парке «Дельфин».
1, 3 и 5 января — сеанс катания для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой.
4 и 10 января — вечер с DJ.
8 января — дискотека на катке.
9 и 10 января — бесплатный открытый урок по фигурному катанию.
Музей имени Крамского.
2 января — мастер-класс «Скетч. Кот у новогодней елки».
3 января — мастер-класс «Сладкие истории — Чай с корицей и лимоном». Акварельный скетчинг.
4 января — мастер-класс «Снегирь на ветке».
5 января — китайская живопись «Символ китайского Нового года Дикая слива мэйхуа», мастер-класс «Создай свой парус, В. П. Криворучко “Ростовские звоны”».
6 января — мастер-класс «Гора-вода. Жанр китайской традиционной живописи», мастер-класс «Создай свой парус, Е. А. Киселева “Маруся”».
7 января — мастер-класс «Сладкие истории. Открытка к Рождеству».
8 января — мастер-класс «Снегирь на ветке».
9 января — мастер-класс «Сладкие истории — Чай с корицей и лимоном». Акварельный скетчинг.
10 января — мастер-класс «Китайская живопись. Символ Нового года. Лошадь».
• Выставка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «Эвакуация музея».
• Выставка из серии «Открывая фонды»: «Графика художника Виктора Вакидина».
• Выставка «Невидимые нити». Христианские и исторические сюжеты в творчестве русских художников".
• Выставка из собрания Музея кино «Собиратели земель русских».
• Выставка «Линия модерна. Ювелирное искусство, живопись, графика, фарфор».
Литературный музей имени Никитина.
2 и 3 января — фольклорная викторина «Приглашение в сказку».
4 января — литературный квиз «Мешок сказок» и творческая встреча «В океане окна».
5 января — интерактивное занятие «Морозным утром».
6 января — интерактивное занятие «Волшебная ночь».
10 января — музыкально-литературная программа «Зимнюю ночь коротать».
11 января — литературная страница «Осип Мандельштам. Зима в подарок».
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
2 января — 1 февраля — выставка «Ретро Рождество: старинные игрушки и открытки» к 180-летию принцессы Евгении Ольденбургской.
2 и 6 января — новогодняя программа «Рождество по Дворце» (конкурсы, игры, танцы).
5 и 6 января — новогодняя программа «Сказки у камина» (спектакль-сказка в традициях домашнего театра).
2 и 6 января — новогодняя программа «Пряничная мастерская во Дворце» (Дед Мороз, Снегурочка, пряничные человечки, танцы, игры и конкурсы).
6 января — концерт с органной музыкой «Рождественские встречи» (Дом с ризалитами).
9 января — предметно-пластический спектакль «Как бывало в старину» (Дом с ризалитами).
Музей-усадьба Веневитинова.
Краеведческий музей.
До 18 января по записи — новогодняя программа «Машина времени» (путешествие через века вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой).
Музей-корабль «Гото Предестинация».
Музей-заповедник «Дивногорье».
Археологический музей-заповедник «Костенки».
4 и 6 января — программа «Новогоднее поздравление из каменного века» (подвижные зимние уличные игры с участием Деда Мороза, Снегурочки и Бабы-яги, мастер-класс по первобытной живописи и прогулка-экскурсия по историческим местам.
Острогожский музей.
3 и 5 января — театрализованная игра «Герои рождественских историй», мастер-класс «Волшебные узоры» (роспись новогодних шаров традиционными узорами Гжели).
Выставочный зал музея-диорамы на Кирова, 8.
Сити-парк «Град» (Большой атриум).
3 января — игра «Зов джунглей».
4 января — чемпионат по играм на приставке.
5 января — игра «Сто к одному».
6 января — мастерская «Очумелые ручки».
Научная библиотека имени Никитина.
6 января — костюмированная игровая программа для детей «Новогодние приключения царя».
6 января — концерт «Новогоднее настроение» от Клуба любителей гитарной музыки.
Юношеская библиотека имени Кубанева.
5 января — лекция «Что такое рождественское чудо?» (погружение в историю праздника, обычаи разных эпох и рождественские приметы).
8 января — квиз «Добрый Новый год» (праздничная интеллектуальная игра, неформальное общение за чаем, настольные игры и обмен открытками).
10 января — творческая встреча с писателем Людмилой Шилиной.
Воронежский областной центр народного творчества и кино.
10 января — мастер-класс по художественной росписи по дереву.
10 января — знакомство с традициями Рождества, разучивание колядок и участие в народных играх.