Новогодняя афиша Воронежа

Чем заняться в городе с 1 по 11 января: гид по главным событиям праздника.

Источник: Коммерсантъ

Первая неделя нового года в Воронеже будет насыщенной и разнообразной. Воронежцев и гостей города ждут яркие новогодние представления и спектакли, рождественские концерты, творческие мастер-классы, традиционные катания на коньках и другие активности. Предлагаем выбрать занятие по душе и наполнить дни интересными событиями. Подробнее о том, чем занять себя на длинных зимних каникулах, рассказываем в афише «Ъ-Черноземье».

Праздничная программа на площади Ленина.

2 января — праздничное представление «Новогодние приключения Чебурашки».

3 января — концертно-игровая программа «Новый год на пороге».

4 января — музыкально-игровая театрализованная программа «Новогодние ритмы».

5 января — праздничная новогодняя программа «В гостях у сказок».

6 января — концертно-игровая программа «Волшебное Новогодие».

7 января — рождественское поздравление воскресной школы Воронежской и Лискинской епархии, новогодняя концертно-игровая программа «Верните чудо».

Театр драмы имени Кольцова.

2 января — спектакль «Не скажу» по пьесе Александра Цыпкина и праздничный аперитив-джаз «В ритме Нового года».

3, 4, 5, 9 и 10 января — музыкальная сказка «Царь Горох и молодильные яблоки» с новогодней интермедией у елки.

3, 4, 5, 9 и 10 января — спектакль «Дуры мы, дуры…» на Малой сцене.

6—8 января — праздничная комедия «Ночь перед Рождеством» по повести Николая Гоголя.

11 января — спектакль «Не скажу» по пьесе Александра Цыпкина.

Театр оперы и балета.

2 января — музыкальная сказка «Золотой цыпленок».

3 января — музыкальная сказка «Людвиг и Тутта», мюзикл «Мужчина моей мечты».

4 января — музыкальная сказка «Нарцисс и Незабудка», оперетта «Здрасьте, я ваша тетя!».

5 января — музыкальная сказка «Аленький цветочек», быль-колядка «Ночь перед Рождеством».

6 января — балет-сказка «Красная шапочка», быль-колядка «Ночь перед Рождеством».

7 января — оперетта «Здрасьте, я ваша тетя!».

8 января — балет-сказка «Муха-Цокотуха».

9 января — музыкальная сказка «Нарцисс и Незабудка», быль-колядка «Ночь перед Рождеством».

10 и 11 января — балет «Продавец игрушек».

Киноклуб на Пятницкого, 52.

3 января — открытие киноклубного года: кинопоказ «О лошадях и людях» (Исландия, 2013, режиссер Б. Эрлингссон).

4 января — арт-практика «Как я встретил Новый год. Рисуем с Анной Аксеновой».

5 января — лекция Никиты Гулевского «Новогодний нанар: так плохо, что хорошо» + просмотр фильма.

8 января — медленное чтение кино: «С широко закрытыми глазами» (Великобритания, 1999, режиссер Стэнли Кубрик). Ведущие встречи: Даниил Попов и Наташа Алексеева.

8 января — презентация нового романа «Собака Вера» (2025), встреча с писательницей Евгенией Чернышовой.

9 января — лекция Ирины Горшеневой «Средневековье и сюрреализм в Средиземье: история иллюстраций к книгам Дж. Р. Р. Толкина» ко дню рождения писателя.

10 января — показ немого кино с тапером «Золотая лихорадка» (США, 1925 режиссер Чарли Чаплин). Аккомпанемент — Михаил Князев.

Центр креативных индустрий «Матрешка».

3 и 4 января — музыкальный спектакль «Двенадцать месяцев».

3 января — мастер-класс «Шопер с цианотипией».

3 января — Новогодний Jazz Jam Session.

5 января — мастер-класс по созданию пластилиновой мультипликационной открытки «Рождественская анимация».

5 января — концерт «Гершвин Live».

до 14 января — выставка нейрокартин «Собеседники».

Креативный кластер «Станция».

4 января — мастер-класс «Свеча в кокосе».

8 и 9 января — фестиваль документального кино «Единение».

8 января — арт-терапия.

9 января — мастер-класс «Рисование вином».

10 января — мастер-класс «Карусель из детства».

Дом архитектора.

6 января — мастер-класс по росписи свечей от студии интерьерного декора zapechatali.

3−6 и 8—9 января — новогодняя творческая лаборатория (мастер-классы, конструирование деревянного светильника, создание новогоднего макета, создание собственного дизайна, разработка презентаций и взаимодействие с ИИ и digital-играми).

4 января — фортепианный квартирник Юлии Коцкой.

6 января — мастер-класс по росписи свечей от студии zapechatali.

10 января — лекция «За горизонтом фантастики: от “умных” городов с цифровыми двойниками до плавучих экополисов и поселений на других планетах».

Театр кукол «Шут».

2—4 января — новогодняя интермедия «Федорино горе» по мотивам произведений Корнея Чуковского.

5—7 января — новогодний спектакль «Солнышко и снежные человечки».

8 и 9 января — музыкальный спектакль «Золотой цыпленок».

10 и 11 января — новогодняя интермедия «Мерзни, мерзни, волчий хвост» из цикла «Русские народные сказки».

Воронежский концертный зал.

2—8 января — новогодний спектакль «Сказка, которой не было».

2 января — концерт «Новогодние хиты при свечах».

3, 4, 5, 8 января — спектакль «Звездная сказка».

6 января — семейный мюзикл «Морозко».

9 января — балет «Щелкунчик» в исполнении театра «Русские балетные сезоны».

10 января — пластический спектакль-шоу «Сезон дождей».

11 января — оперетта «Летучая мышь».

Никитинский театр.

2−6 и 8, 9 января — новогодние истории Бродячего театр «Домашняя елка».

2 января — спектакль-концерт «Будущее».

3 января — комедия «Центр Парк Вест» по пьесе Вуди Аллена.

4 января — спектакль «Осенняя соната» по мотивам киносценария Ингмара Бергмана.

5 января — музыкальный моноспектакль «Вертинский».

6 января — спектакль «Принц Гомбургский».

7 и 8 января — игра в комедию «Двенадцатая ночь, или Как угодно» по пьесе Уильяма Шекспира.

9 января — сказочная аппликация «Тайные виды на гору Фудзи» мотивам романа Виктора Пелевина.

10 января — молодежная сказка «Куда пропал прекрасный принц?» по пьесе Марии Огневой.

Центр культуры и искусства «Прогресс».

3 и 5 января — спектакль театральной СТУДИИ17 по мотивам книги Лорен Кастильо «Ежулька и все-все-все!», моноспектакль Натальи Шевченко «Правила поведения в современном обществе».

6 января — спектакль Михаила Бычкова по пьесе Раисы Ждан «Глитч».

4, 7 и 8 января — абсурдное предновогоднее происшествие «Миленькие мои, или Кто писает в лифте?».

9 января — концерт квартета Hot Club of Voronezh «Горячий рождественский джаз».

10 января — спектакль по пьесе Коки Митани «Академия смеха».

Новый театр.

2—9 января будут показывать новогоднюю киносказку с трюками и спецэффектами «Йети, камера, мотор!».

Воронежская филармония.

4 и 5 января — новогоднее представление «Сказочные приключения на балу у Золушки».

Театр юного зрителя имени Маршака.

1—11 января — музыкальная сказка Дмитрия Белякова «Летучий корабль» и поучительная сказка с играми и плясками «Терем-терем-теремок» Олега Столповского.

2 января — спектакль «Он — Мороз!».

3 января — читка пьесы Егора Янышева «Давай завалим дракона».

4 января — драматический роуд-муви «Достучаться до небес».

5 января — театральный фристайл «Поэзия Бетельгейзе».

6 января — спектакль-расследование «Детективы».

7 января — театр зрительских историй Playback.

8 января — импров с красными носами «Премьера».

9 января — импровизационный спектакль-игра «Фиаско. Новый год».

10 января — отчетный концерт старшей группы «Класс-Concert».

«МТС Live Холл Воронеж».

4 января — скетч-шоу «Однажды в России».

8 января — интерактивный спектакль «Minecraft шоу. Новогодний выпуск!».

9 января — музыкально-хореографическая сказка «Щелкунчик» в постановке Екатерины Мироновой от театра танца «Гжель».

10 января — спектакль «Умка» по мотивам популярного мультсериала (поставлен совместно с киностудией «Союзмультфильм»).

Воронежский стендап-клуб.

1 января — похмельный стендап.

2 января — бывшие: обсуждаем ваши отношения.

3 января — пьяная импровизация: комики пьют за зашедшую шутку.

4 января — жесткий стендап: черный юмор и грязные шутки.

5 января — прочитали за вас: читаем книги по саморазвитию.

6 января — женский стендап: лучшие шутки девушек.

7 января — это паранормально: обсуждаем мистические истории.

8 января — подкаты: комики показывают свое мастерство подкатов к популярным девушкам.

Каток в смарт-парке «Дельфин».

1, 3 и 5 января — сеанс катания для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой.

4 и 10 января — вечер с DJ.

6—8 января — фото со сказочными персонажами.

8 января — дискотека на катке.

9 и 10 января — бесплатный открытый урок по фигурному катанию.

Музей имени Крамского.

2 января — мастер-класс «Скетч. Кот у новогодней елки».

3 января — мастер-класс «Сладкие истории — Чай с корицей и лимоном». Акварельный скетчинг.

4 января — мастер-класс «Снегирь на ветке».

5 января — китайская живопись «Символ китайского Нового года Дикая слива мэйхуа», мастер-класс «Создай свой парус, В. П. Криворучко “Ростовские звоны”».

6 января — мастер-класс «Гора-вода. Жанр китайской традиционной живописи», мастер-класс «Создай свой парус, Е. А. Киселева “Маруся”».

7 января — мастер-класс «Сладкие истории. Открытка к Рождеству».

8 января — мастер-класс «Снегирь на ветке».

9 января — мастер-класс «Сладкие истории — Чай с корицей и лимоном». Акварельный скетчинг.

10 января — мастер-класс «Китайская живопись. Символ Нового года. Лошадь».

• Выставка к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне «Эвакуация музея».

• Выставка из серии «Открывая фонды»: «Графика художника Виктора Вакидина».

• Выставка «Невидимые нити». Христианские и исторические сюжеты в творчестве русских художников".

• Выставка из собрания Музея кино «Собиратели земель русских».

• Выставка «Линия модерна. Ювелирное искусство, живопись, графика, фарфор».

Литературный музей имени Никитина.

2 и 3 января — фольклорная викторина «Приглашение в сказку».

4 января — литературный квиз «Мешок сказок» и творческая встреча «В океане окна».

5 января — интерактивное занятие «Морозным утром».

6 января — интерактивное занятие «Волшебная ночь».

6—9 января — программа «Старина, что диво».

10 января — музыкально-литературная программа «Зимнюю ночь коротать».

11 января — литературная страница «Осип Мандельштам. Зима в подарок».

Дворцовый комплекс Ольденбургских.

2 января — 1 февраля — выставка «Ретро Рождество: старинные игрушки и открытки» к 180-летию принцессы Евгении Ольденбургской.

2 и 6 января — новогодняя программа «Рождество по Дворце» (конкурсы, игры, танцы).

5 и 6 января — новогодняя программа «Сказки у камина» (спектакль-сказка в традициях домашнего театра).

2 и 6 января — новогодняя программа «Пряничная мастерская во Дворце» (Дед Мороз, Снегурочка, пряничные человечки, танцы, игры и конкурсы).

6 января — концерт с органной музыкой «Рождественские встречи» (Дом с ризалитами).

9 января — предметно-пластический спектакль «Как бывало в старину» (Дом с ризалитами).

Музей-усадьба Веневитинова.

2—4 января — программа выходного дня «Зимний день в усадьбе Веневитиновых» (экскурсии, мастер-классы и квесты для детей, музыкальные гостиные).

Краеведческий музей.

До 18 января по записи — новогодняя программа «Машина времени» (путешествие через века вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой).

Музей-корабль «Гото Предестинация».

3—4 января — тематические экскурсии «Рождественские обычаи XVIII века» и «Ассамблеи царя Петра».

Музей-заповедник «Дивногорье».

4—5 января — мастер-класс «Зимняя сказка на ткани» (создание волшебных узоров в технике батик), открытая лекция о Донском и Гуронском оледенении, путешествие в историю пещер.

Археологический музей-заповедник «Костенки».

4 и 6 января — программа «Новогоднее поздравление из каменного века» (подвижные зимние уличные игры с участием Деда Мороза, Снегурочки и Бабы-яги, мастер-класс по первобытной живописи и прогулка-экскурсия по историческим местам.

Острогожский музей.

3 и 5 января — театрализованная игра «Герои рождественских историй», мастер-класс «Волшебные узоры» (роспись новогодних шаров традиционными узорами Гжели).

Выставочный зал музея-диорамы на Кирова, 8.

3—5 января, 9—11 января — выставка, посвященная Новому году времен СССР. Коллекцию советских елочных игрушек представит основатель центра «Галерея советской эпохи» Владимир Мальцев.

Сити-парк «Град» (Большой атриум).

3 января — игра «Зов джунглей».

4 января — чемпионат по играм на приставке.

5 января — игра «Сто к одному».

6 января — мастерская «Очумелые ручки».

2—11 января — серия мастер-классов для детей и взрослых (игрушка с деревянными прищепками, подвижная игрушка, брелоки из фетра и бусин, интерактивная игрушка на палке «Конек-горбунок» и другие изделия).

Научная библиотека имени Никитина.

6 января — костюмированная игровая программа для детей «Новогодние приключения царя».

6 января — концерт «Новогоднее настроение» от Клуба любителей гитарной музыки.

Юношеская библиотека имени Кубанева.

5 января — лекция «Что такое рождественское чудо?» (погружение в историю праздника, обычаи разных эпох и рождественские приметы).

8 января — квиз «Добрый Новый год» (праздничная интеллектуальная игра, неформальное общение за чаем, настольные игры и обмен открытками).

10 января — творческая встреча с писателем Людмилой Шилиной.

Воронежский областной центр народного творчества и кино.

10 января — мастер-класс по художественной росписи по дереву.

10 января — знакомство с традициями Рождества, разучивание колядок и участие в народных играх.