Календарь знаменательных дат на 2026 год выпустил Иркутский областной архив

Государственный архив Иркутской области завершил работу над традиционным ежегодным изданием — «Календарём знаменательных и памятных дат Иркутской области» на 2026 год.
Особенность нынешнего выпуска — приуроченность к 200 летию восстания декабристов на Сенатской площади в Санкт Петербурге. Эта веха российской истории нашла отражение в материалах, связанных с судьбой декабристов в Сибири и их влиянием на культурное и общественное развитие Иркутской губернии.
Что же ждёт читателя внутри?
«Календарь» охватывает внушительный хронологический отрезок — с 1686 года по настоящее время. В сборнике размещено более 70 статей на самые разные темы: о моменте, когда Иркутску был присвоен статус города; об основании музеев, театров, библиотек и образовательных учреждений региона; о строительстве и освящении храмов; о выдающихся людях, чьи судьбы стали неотъемлемой частью истории области и символами своих эпох.
Издание отличается не только содержательностью, но и наглядность: сборник проиллюстрирован копиями архивных документов и фотографий, а также изображениями из открытых источников. Благодаря этому читатель может не только узнать о событиях, но и увидеть их «в лицах» и деталях.
Сегодня «Календарь знаменательных и памятных дат» — одно из самых востребованных краеведческих изданий региона. Оно служит надёжным справочником для исследователей, педагогов, студентов и всех, кто интересуется историей Иркутской области.
Ознакомиться с новым выпуском можно в электронном виде по ссылке.