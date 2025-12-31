Календарь знаменательных дат на 2026 год выпустил Иркутский областной архив

«Календарь» охватывает внушительный хронологический отрезок — с 1686 года по настоящее время. В сборнике размещено более 70 статей на самые разные темы: о моменте, когда Иркутску был присвоен статус города; об основании музеев, театров, библиотек и образовательных учреждений региона; о строительстве и освящении храмов; о выдающихся людях, чьи судьбы стали неотъемлемой частью истории области и символами своих эпох.