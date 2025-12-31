Ричмонд
Заснеженный Черняховск засиял словно на новогодней открытке

Администрация Черняховска опубликовала кадры заснеженного города. На фотографиях — улицы, дворы и общественные пространства, которые накрыл праздничный зимний покров.

Снег преобразил привычные городские виды: деревья и крыши домов окрасились в белый цвет, дороги и тротуары теперь выглядят по-настоящему по-новогоднему. Город на снимках выглядит спокойным и тихим, находящимся в ожидании праздника.