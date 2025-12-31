Волгоградские УК продолжат работу в новогодние праздники

Напомним, в случае аварийной ситуации или приостановки подачи коммунального ресурса необходимо обратиться в единый диспетчерский центр ЖКХ Волгограда по телефону: 8 (8442) 33−31−34 . Для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах можно оставить заявку в региональном ситуационном центре по круглосуточному телефону: 8 (8442) 35−33−66 . Будет работать и электронная приемная ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения».