Волгоградские УК продолжат работу в новогодние праздники

По информации госжилнадзора, коммунальщики в должны будут обрабатывать от снега и гололеда придомовые территории, а также проводить рейды по проверке чердаков и помещений общего пользования на предмет безопасности.
В то же время аварийно-диспетчерские службы управляющих организаций, ТСЖ, ТСН и ЖСК работают в круглосуточном режиме. В случае возникновения нештатных ситуаций работники коммунальных организаций будут ликвидировать засоры канализации, устранять аварии на внутридомовых сетях.
Напомним, в случае аварийной ситуации или приостановки подачи коммунального ресурса необходимо обратиться в единый диспетчерский центр ЖКХ Волгограда по телефону: