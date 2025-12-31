ДТП с тремя автомобилями в Башкирии: погиб пассажир «Рено»

В Благовещенском районе Башкирии на трассе Уфа-Янаул произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.
По предварительным данным, инцидент произошел сегодня днем на 52-м километре трассы. Столкнулись автомобили Renault Logan, Lada Granta и ВАЗ-2115.
В результате аварии 81-летний пассажир «Рено» скончался на месте до прибытия медиков. Водитель «пятнадцатой» с различными травмами был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.
В настоящее время на месте работают сотрудники ГАИ, которые устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
