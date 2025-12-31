Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ДТП с тремя автомобилями в Башкирии: погиб пассажир «Рено»

В Башкирии в ДТП с Lada Granta и ВАЗ-2115 погиб пассажир Renault Logan.

Источник: Комсомольская правда

В Благовещенском районе Башкирии на трассе Уфа-Янаул произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей, в результате которого погиб человек. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.

По предварительным данным, инцидент произошел сегодня днем на 52-м километре трассы. Столкнулись автомобили Renault Logan, Lada Granta и ВАЗ-2115.

В результате аварии 81-летний пассажир «Рено» скончался на месте до прибытия медиков. Водитель «пятнадцатой» с различными травмами был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГАИ, которые устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.