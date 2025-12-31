Что нужно есть и смотреть в Ташкенте

Центр притяжения для туристов — это древние Самарканд, Бухара и Хива с их мечетями, мавзолеями и крепостями. На их фоне несколько меркнет Ташкент, такой же древний, но не настолько хорошо сохранившийся. Но начать знакомство с Узбекистаном стоит все-таки со столицы. Именно здесь можно увидеть, как древний город и средневековые глинобитные дома могут соседствовать с бруталистской архитектурой 60-х и 70-х годов, как красные кирпичные классические здания XIX века, появившиеся при Российской империи, сочетаются с необычными советскими многоэтажками, и как традиционные махалли за высокими заборами не мешают расти современным торговым центрам и небоскребам. Ташкент — настоящий город контрастов, который с уважением смотрит в прошлое и с надеждой в будущее. За несколько дней здесь можно несколько раз попутешествовать во времени, туда и обратно.