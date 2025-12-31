Ричмонд
Космонавты из Иркутска поздравили с Новым годом россиян с МКС

Пожелания передали Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С Новым годом 2026 жителей России поздравили с борта Международной космической станции космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов. С высоты 400 километров они передают самые искренние пожелания к Новому году и Рождеству. Видео опубликовали в соцсетях Роскосмоса.

— Несмотря на сотни километров между Землёй и космосом, в праздничные дни космонавты особенно остро чувствуют связь с домом. Они напоминают: самое ценное — это доброта к ближним и единство, — пишут в Роскосмосе. — Пусть 2026 год принесёт вам вдохновение на новые свершения и много ярких дней с семьёй!

Напомним, ранее было опубликовано новогоднее поздравление губернатора Иркутской области Игоря Кобзева 2026.