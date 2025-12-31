Космонавты из Иркутска поздравили с Новым годом россиян с МКС

— Несмотря на сотни километров между Землёй и космосом, в праздничные дни космонавты особенно остро чувствуют связь с домом. Они напоминают: самое ценное — это доброта к ближним и единство, — пишут в Роскосмосе. — Пусть 2026 год принесёт вам вдохновение на новые свершения и много ярких дней с семьёй!