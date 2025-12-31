Чем опасно детское «шампанское» на новогоднем столе

По словам Шоренко, дети младшего возраста «больше видят, чем слышат», и все, что делают взрослые, рассматривают как своего рода эталон поведения. Поэтому очень нежелательно, чтобы они наблюдали, как родители употребляют спиртное, и Новый год в этом смысле — не исключение, считает нарколог.
«Существуют определенные психологические установки, которые формируются в раннем детском возрасте. В данном случае это: “праздник — алкоголь — веселье”, а без алкоголя веселья может не быть. Нельзя, чтобы спиртное возводилось в определенный культ, и уж тем более в культ праздника», — сказала специалист.
Если следовать этой логике, то в нее не укладывается и наличие на новогоднем столе детского «шампанского». Несмотря на то, что такой сладкий сильногазированный напиток является безалкогольным, он имитирует игристое вино, то есть приучает к лояльному отношению к алкоголю, подчеркивает врач.
И предупреждает, что это может быть чревато последствиями. Ведь речь идет об определенной культуре, в рамках которой ребенку, личности психически еще не окрепшей, по сути, дают право употреблять спиртное — вначале по определенным датам.
«Я прекрасно понимаю, что все очень индивидуально, что ситуации бывают разные. Но здесь важна грань, а она очень шаткая. Для некоторых, может быть, и да, это позволительно. Но есть люди, семьи, которым лучше этого не делать», — сказала нарколог.
Также она отметила, что не считает правильным нахождение детей за столом вместе со взрослыми, если это не просто семейный ужин. «Тем более в новогоднюю ночь, когда нередко происходит употребление большого количества спиртного», — добавила врач.
Эксперт делает вывод, что родители сами принимают решение, как им поступать. Но все, кто соглашается провоцировать лояльность к употреблению спиртного у детей, должны быть готовы к тому, что при определенных обстоятельствах ребенок может разрешить себе выпить алкоголь — без одобрения родителей и их ведома, и до совершеннолетия, подчеркивает нарколог.
А следовательно, по-настоящему важным является не вопрос детского шампанского за новогодним или каком-либо другим застольем, а разговоры родителей с детьми о вреде употребления спиртного, когда у ребенка проявляется к нему интерес, резюмирует эксперт.
Это может быть как в 17 лет, так и гораздо раньше, заметила нарколог — и ответ, нужно ли детское шампанское во время застолья, будет получен сам собой.
«Самостоятельность не только в решениях, а, в первую очередь, в ответственности за то, что я сделал. Вот чему надо учить детей. И так, чтобы ребенок не боялся прийти к маме и папе и рассказать, если совершил проступок, мог попросить помощь и получить ее», — подытожила эксперт.