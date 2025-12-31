Чем опасно детское «шампанское» на новогоднем столе

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек — РИА Новости Крым. Присутствие на новогоднем столе так называемого детского «шампанского» рядом с бутылками спиртного для взрослых психологически приучает ребенка к тому, что без алкоголя не бывает праздника и веселья, и это в ряде случаев может пагубно сказаться на его отношении к выпивке еще до совершеннолетия. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РК Марина Шоренко.