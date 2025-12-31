Хоккейный клуб Ростов начал продажу билетов на серию домашних матчей

В самом ведомстве заявили, что за период с 2014 по 2024 годы клубу было направлено около 750 млн рублей. Кроме того, он получил возможность проводить игры в капитально отремонтированном Дворце спорта, рассчитанном на 3,5 тысячи зрителей. Также чиновники напомнили, что ХК «Ростов» является полностью коммерческим клубом и содержится за счет средств его учредителя.