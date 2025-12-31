Хоккейный клуб «Ростов» начал продажу билетов на серию домашних матчей с 8 по 14 января. Об этом говорится в телеграм-канале команды.
— С нетерпением ждем встречи с любимыми болельщиками на матчах с «Ижсталью» (8 января в 13:00), «Торосом» (10 января в 13:00), «Молотом» (12 января в 19:00) и «Олимпией» (14 января в 19:00), — говорится в сообщении.
Напомним, 18 декабря на официальном сайте ХК «Ростов» появилось тревожное заявление. Клуб, являющийся постоянным участником Высшей хоккейной лиги с 2019 года, сообщил о вынужденном снятии с Чемпионата России. Причиной стало отсутствие финансирования со стороны регионального министерства спорта.
В самом ведомстве заявили, что за период с 2014 по 2024 годы клубу было направлено около 750 млн рублей. Кроме того, он получил возможность проводить игры в капитально отремонтированном Дворце спорта, рассчитанном на 3,5 тысячи зрителей. Также чиновники напомнили, что ХК «Ростов» является полностью коммерческим клубом и содержится за счет средств его учредителя.
Болельщики решили не бросать команду в беде и создали петицию в ее защиту. После этого губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что на поддержку спортивных клубов в Ростовской области будет направлен миллиард рублей в виде грантов.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.