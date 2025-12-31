Новосибирский ХК «Сибирь» подписал контракт с канадцем Энди Андреоффом

Энди впервые вышел на лёд в Континентальной хоккейной лиге в сезоне 2023/2024, присоединившись к клубу «Сибирь». За время своего выступления он сыграл 137 матчей и заработал 81 очко, из которых 51 — голы, а 30 — передачи.