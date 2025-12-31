Ричмонд
Новосибирский ХК «Сибирь» подписал контракт с канадцем Энди Андреоффом

34-летний форвард, ранее уже игравший за новосибирский клуб и дважды становившийся его лучшим снайпером, вернулся в состав команды.

Источник: Om1 Новосибирск

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» объявил о возвращении в состав канадского нападающего Энди Андреоффа, с которым заключён контракт до конца сезона 2026/2027. Информация о подписании соглашения опубликована в официальном сообщении пресс-службы клуба.

Энди впервые вышел на лёд в Континентальной хоккейной лиге в сезоне 2023/2024, присоединившись к клубу «Сибирь». За время своего выступления он сыграл 137 матчей и заработал 81 очко, из которых 51 — голы, а 30 — передачи.

Ранее, в течение 12 сезонов, Андреофф играл в НХЛ и АХЛ. В своём первом сезоне за «Сибирь» он стал лучшим снайпером команды, забросив 27 шайб, а в следующем сезоне повторил свой успех, забив 22 шайбы и подтвердив свою важную роль в команде.