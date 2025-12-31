Ричмонд
Омск занял предпоследнее место в рейтинге самых красочных новогодних мегаполисов

В этом году жители города оценили новогоднее оформление города в среднем на 2,9 балла из 5 возможных — хуже по оформлению оказался лишь Волгоград.

Источник: Комсомольская правда

Жители Омска довольно низко оценили нынешнее новогоднее оформление города. Мнение омичей на тему уличных украшений потянуло всего на 2,9 балла из 5 возможных, подытожили данные опроса аналитики портала SuperJob. По итогу, Омск в данном опросе, проведенном в 16 городах, занял лишь 15 место. Хуже с новогодним оформлением обстоят дела только в Волгограде.

В рейтинге самых красочных новогодних мегаполисов первое место — у Москвы (4,35 балла из 5). На втором находится Краснодар с 4,06 балла. На третьей строке — Казань, жители оценили праздничное убранство столицы Татарстана в среднем на 3,89 балла. С минимальным отрывом далее следует Санкт-Петербург (3,88 балла). В топ-7 наиболее ярко украшенных мегаполисов также вошли Новосибирск (3,65 балла), Красноярск (3,64 балла) и Челябинск (3,6 балла). Омск в этом рейтинге занял предпоследнее, 15 место (2,9 балла), уступив только лишь Волгограду, жители которого оценили праздничное убранство города в 2,86 балла.