Омск занял предпоследнее место в рейтинге самых красочных новогодних мегаполисов

В рейтинге самых красочных новогодних мегаполисов первое место — у Москвы (4,35 балла из 5). На втором находится Краснодар с 4,06 балла. На третьей строке — Казань, жители оценили праздничное убранство столицы Татарстана в среднем на 3,89 балла. С минимальным отрывом далее следует Санкт-Петербург (3,88 балла). В топ-7 наиболее ярко украшенных мегаполисов также вошли Новосибирск (3,65 балла), Красноярск (3,64 балла) и Челябинск (3,6 балла). Омск в этом рейтинге занял предпоследнее, 15 место (2,9 балла), уступив только лишь Волгограду, жители которого оценили праздничное убранство города в 2,86 балла.