В мэрии Омска назвали причину годового перекрытия улицы в центре

Ранее «СуперОмск» сообщал о длительном перекрытии улицы 2-я Совхозная, что в Центральном административном округе Омска. В городской администрации в среду, 31 декабря 2025 года, назвали причину ограничения движения не данном участке.
«В связи с проведением ремонтных работ с 9:00 12 января 2026 года до 23:59 31 декабря 2026 года будет прекращено движение транспорта по улице 2-я Совхозная от ул. 24-я Северная до межквартального проезда за административным зданием по адресу: ул. 24-я Северная, 117А», — сообщили представители мэрии Омска.
В связи с перекрытием водителей просят строго соблюдать требования временных дорожных знаков и сигналы регулировщиков.