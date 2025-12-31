В мэрии Омска назвали причину годового перекрытия улицы в центре

«В связи с проведением ремонтных работ с 9:00 12 января 2026 года до 23:59 31 декабря 2026 года будет прекращено движение транспорта по улице 2-я Совхозная от ул. 24-я Северная до межквартального проезда за административным зданием по адресу: ул. 24-я Северная, 117А», — сообщили представители мэрии Омска.