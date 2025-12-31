Пассажирам на Кубани компенсируют задержки поездов горячим питанием

Пассажиры поездов, задерживающихся в пути из-за неблагоприятных погодных условий в Краснодарском крае, будут обеспечены горячим питанием. Соответствующее решение приняла администрация Северо-Кавказской железной дороги в связи со сбоем в движении.
Нарушение графика движения произошло из-за повреждения контактной сети на одном из участков магистрали. В настоящее время с задержкой до одного часа следуют 18 пассажирских составов дальнего следования и три пригородных электропоезда.
Согласно регламенту, питание будет предоставлено пассажирам тех составов, задержка которых в пути превысит четыре часа. В железнодорожных вагонах поддерживается комфортный температурный режим для обеспечения нормальных условий во время вынужденной остановки.
Специалисты магистрали предпринимают все необходимые меры для минимизации последствий инцидента и скорейшего восстановления нормального движения. Ранее из-за сложных погодных условий в регионе также были отменены несколько пригородных рейсов на разных направлениях.
Как сообщалось ранее, сбой графика движения пассажирских поездов был вызван сильной непогодой в Краснодарском крае. Стихия привела к нарушению работы контактной сети на перегоне между станциями Гирей и Отрадо-Кубанская в Гулькевичском районе.
Ранее перевозчик «Кубань Экспресс-Пригород» также объявил об изменениях в расписании. В течение 31 декабря были отменены или задерживались несколько пригородных электропоездов, курсирующих по направлениям Кавказская — Армавир, Белореченская — Туапсе и Туапсе — Сочи.