Появился график работы больниц Екатеринбурга и области в новогодние праздники

В Минздраве Свердловской области рассказали, как будут работать больницы региона и Екатеринбурга в период с 31 декабря по 11 января.
Во всех поликлиниках области для пациентов кабинеты неотложной помощи открыты в период с 8:00 до 20:00. В Екатеринбурге специалисты примут пациентов до 22:00. Обращаться сюда могут уральцы, которые ощущают температуру, сильную головную боль, также с резкими скачками давления и так далее.
Уже 2, 5, 6, 8 и 9 января в свердловских поликлиниках будут проходить диспансеризация. Также врачи примут прием пациентов, которые находятся на учете у узких специалистов.
Все приемные отделения больниц, травмпункты в праздники работают круглосуточно. Больничные стационары также принимают пациентов без выходных.