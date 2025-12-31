Появился график работы больниц Екатеринбурга и области в новогодние праздники

Во всех поликлиниках области для пациентов кабинеты неотложной помощи открыты в период с 8:00 до 20:00. В Екатеринбурге специалисты примут пациентов до 22:00. Обращаться сюда могут уральцы, которые ощущают температуру, сильную головную боль, также с резкими скачками давления и так далее.