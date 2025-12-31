Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ценный памятник природы утрачен в Мозырском районе

Под Мозырем утратили ценный памятник природы.

Источник: Комсомольская правда

В Мозырском районе утратили ценный памятник природы. Функционирование ботанического памятника природы местного значения «Дубрава Любинская» прекратили по решению Мозырского райисполкома (№ 2145 от 20 декабря 2025-го), которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.

Согласно документу, функционирование местного ботанического памятника прекратилось из-за утраты ценного природного объекта. Местные власти приняли такое решение, основываясь на законе об особо охраняемых природных территориях. Оно вступило в силу решение после официального опубликования.

Еще под Вилейкой водитель сбил одну из пяти косуль, выбежавших на дорогу.

Тем временем Беларусь запретила ввоз продукции Nivea, Skoda Auto и Liqui Moly еще на два года.