Ценный памятник природы утрачен в Мозырском районе

В Мозырском районе утратили ценный памятник природы. Функционирование ботанического памятника природы местного значения «Дубрава Любинская» прекратили по решению Мозырского райисполкома (№ 2145 от 20 декабря 2025-го), которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Согласно документу, функционирование местного ботанического памятника прекратилось из-за утраты ценного природного объекта. Местные власти приняли такое решение, основываясь на законе об особо охраняемых природных территориях. Оно вступило в силу решение после официального опубликования.
