Захарова пожелала в новом году идти только вперед

Захарова поздравила РИА Новости с Новым годом и пожелала идти только вперед.

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила РИА Новости с наступающим Новым годом и пожелала идти только вперед.

«Только вперёд, вместе, на Красном Коне!» — сказала она агентству.

