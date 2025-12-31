Захарова пожелала в новом году идти только вперед

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила РИА Новости с наступающим Новым годом и пожелала идти только вперед.
«Только вперёд, вместе, на Красном Коне!» — сказала она агентству.
