Пролетарский район Дона останется без автобусов в праздники

В Пролетарском районе Ростовской области с 31 декабря по 11 января полностью остановится автобусное сообщение. Об этом сообщила местная администрация.
Все регулярные маршруты общественного транспорта в районе будут временно отменены. Решение принято профильным отделом, отвечающим за дорожную инфраструктуру, однако причины отмены в официальном сообщении не названы.
Жителям и гостям района, планирующим поездки в этот время, рекомендовали заранее продумать альтернативные способы передвижения.
