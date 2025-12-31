Ричмонд
Пролетарский район Дона останется без автобусов в праздники

Об этом сообщили в местной администрации.

Источник: Freepik

В Пролетарском районе Ростовской области с 31 декабря по 11 января полностью остановится автобусное сообщение. Об этом сообщила местная администрация.

Все регулярные маршруты общественного транспорта в районе будут временно отменены. Решение принято профильным отделом, отвечающим за дорожную инфраструктуру, однако причины отмены в официальном сообщении не названы.

Жителям и гостям района, планирующим поездки в этот время, рекомендовали заранее продумать альтернативные способы передвижения.

Ранее мы сообщали, что ввод единой пересадочной карты в Ростове отложен до 2026 года.