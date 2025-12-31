Ричмонд
С поездом, балеринами и звёздами: ёлки петербуржцев в преддверии 2026 года

В преддверии Нового года редакция «МК в Питере» поделилась фотографиями своих пушистых красавиц. У каждого — своя ёлка и своя история.

23

Кто-то выбрал винтажный стиль: на ветках — стеклянная звезда из 50-х годов и игрушки, сохранившиеся с 80−90-х, бережно хранимые в семье. Другие предпочли компактные ёлочки для стола или комода, а также современные варианты со встроенными огоньками — без лишних гирлянд и хлопот.

Во многих домах украшение доверили детям, поэтому ёлки получились особенно живыми и разными. Где-то появились изящные балерины, где-то — банты и гирлянда «роса». А у одного из сотрудников вокруг подола ёлки даже ездит миниатюрная железная дорога с дымком.

Редакция «МК в Питере» поздравляет читателей с наступающим Новым годом и желает тепла, уюта и праздничного настроения.