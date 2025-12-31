С поездом, балеринами и звёздами: ёлки петербуржцев в преддверии 2026 года

Кто-то выбрал винтажный стиль: на ветках — стеклянная звезда из 50-х годов и игрушки, сохранившиеся с 80−90-х, бережно хранимые в семье. Другие предпочли компактные ёлочки для стола или комода, а также современные варианты со встроенными огоньками — без лишних гирлянд и хлопот.