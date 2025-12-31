Год Лошади наступает: стоит ли отказываться от конины на Новый год

Влияет ли меню на новогоднем столе на удачу и где проходит грань между традицией и суеверием, рассказала астропсихолог Виктория Ли.
«Год Лошади по китайской астрологии наступит только 17 февраля. Поэтому бешбармак за новогодним столом — это окей, это традиция. Но если человек верит, что “ага, год Лошади, если я зарежу лошадь, мне потом лошадь не принесет удачу”, то лучше не стоит. Все дается вам по вере. Год Свиньи — вы думаете, меньше едят свинину? Ну, конечно, нет. Это совершенно другое. Это люди уже больше переиначивают и приводят это к бытовым вещам», — рассказала она 24.kz.
Впрочем, большинство казахстанцев относятся к таким приметам спокойно и составляют праздничное меню без лишних раздумий.
Мнение казахстанцев:
— Обязательно будет бешбармак, и готовим его раз в месяц. Сварим, как положено, со всеми вкусностями, запчастями конины, без всяких суеверий.
— Для меня не принципиально, чтобы был бешбармак. Мы готовим манты, бефстроганов, мясо по-французски, допустим. Я не верю, что в год Лошади… Кто-то это придерживается, наверное, кто-то — нет.
— Как же Новый год без бешбармака? Я люблю лошадей — они такие красивые, но они такие вкусные. Я вообще не суеверная, ну просто так, как говорится — не будем готовить из конины. Приготовим бешбармак из утки — очень вкусно.
— То, что год Лошади, мы, ну, не то будет, если мы из окорочка приготовим. Нам по-любому нужно мясо — конина обязательно.
Но вне зависимости от веры в приметы новогодний стол почти всегда становится испытанием — не на удачу, а на выносливость желудка. Особенно когда в центре внимания сытные и жирные блюда.
«Чтобы не случилось переедания, во-первых, в течение дня 31 декабря нельзя пропускать основные приемы пищи. Завтрак, обед, ужин должны быть регулярными. И тогда чувство интенсивного голода не возникнет. В целом на столе должны быть не только салаты с майонезом и жирные закуски. Помимо этого должна быть базовая еда — овощи, фрукты, ягоды, нарезка. Даже хлеб должен быть. Когда мы собираем тарелку, всего накладывается по чуть-чуть — даже если это наш любимый беш. И тогда без вреда здоровью мы можем наесться и не переедать», — советует диетолог Диана Базарова.
Врачи предупреждают: избыток жирной пищи приводит к тяжести и проблемам с пищеварением. В новогоднюю ночь важно соблюдать меру и баланс — даже если на столе всеми любимый ет.
