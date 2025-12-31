Год Лошади наступает: стоит ли отказываться от конины на Новый год

«Год Лошади по китайской астрологии наступит только 17 февраля. Поэтому бешбармак за новогодним столом — это окей, это традиция. Но если человек верит, что “ага, год Лошади, если я зарежу лошадь, мне потом лошадь не принесет удачу”, то лучше не стоит. Все дается вам по вере. Год Свиньи — вы думаете, меньше едят свинину? Ну, конечно, нет. Это совершенно другое. Это люди уже больше переиначивают и приводят это к бытовым вещам», — рассказала она 24.kz.